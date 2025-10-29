Chiqui Tapia presionó a Riquelme para ampliar la Bombonera y reveló la ayuda para conseguirlo: “Tiene una gran ventaja”

Desde su llegada como dirigente de Boca a fines de 2019, uno de los principales objetivos de Juan Román Riquelme fue el de ampliar La Bombonera para poder aumentar la capacidad para albergar espectadores. Además, esto ayudaría a finalizar con el polémico filtro que tienen los hinchas para poder sacar sus entradas.

Tras casi seis años en el Xeneize, las obras para ampliar el aforo del estadio no se llevaron a cabo, y en este contexto, Claudio Tapia, presidente de la AFA, indirectamente le tiró presión a Riquelme y reveló que podrían darle una ayuda al club para iniciar con la ampliación.

Es que, en la Asamblea General que realizó la AFA días atrás, Tapia explicó que iniciarán las obras de refacciones para el Estadio Único de La Plata, con el objetivo de que sea la casa de la Selección Argentina, y además, ser sede de partidos de distintas competiciones locales e internacionales.

Además, en su discurso, el presidente de la AFA, reveló también que si un equipo está refaccionando su estadio, podrá ser local en la cancha platense. De esta manera, si Boca quiere remodelar La Bombonera, podrá mudar su localía al Único durante el tiempo que sea necesario.

“No solo va a ser la casa de las selecciones juveniles, femenina, mayor. También para algún club de los que sabemos, tiene en carpeta modificaciones edilicias en sus estadios, lo puedan utilizar”, fueron los dichos de ‘Chiqui’ para dar una ayuda a Boca en caso de remodelar su estadio.

Así las cosas, ahora la pelota la tendrá Riquelme, quien tiene en carpeta distintos proyectos para ampliar la capacidad de La Bombonera sin tener que mover de locación el estadio. Uno de los planes que tiene arriba de la mesa es el Esloveno Plus, que busca completar la obra original del estadio.

El intendente de La Plata se mostró ilusionado con recibir a Boca

Enterado de esta posibilidad, Julio Alak, intendente de dicha ciudad, le abrió las puertas a Boca para que utilice el campo de juego. “Ojalá que si Boca amplía la Bombonera, creo que Riquelme está en eso, puede ser un destino para que Boca lo elija”, sostuvo

Siguiendo por la misma línea, completó: “Además, tiene una gran ventaja y es que está muy cerca del área metropolitana y tiene muy buen acceso. Su acceso es mucho más fácil ahora y pueden acceder desde el interior de la Provincia”.

En síntesis

Claudio Tapia (Presidente de la AFA) ofreció el Estadio Único de La Plata como localía para Boca en caso de ampliar La Bombonera .

(Presidente de la AFA) ofreció el como localía para Boca en caso de ampliar . Juan Román Riquelme tiene el proyecto de ampliar el aforo de La Bombonera desde que es dirigente (fines de 2019 ).

tiene el proyecto de ampliar el aforo de La Bombonera desde que es (fines de ). Julio Alak, Intendente de La Plata, se mostró ilusionado con que Boca elija su estadio durante las obras.

