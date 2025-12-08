Con la continuidad de Úbeda en duda, la Inteligencia Artificial le recomendó cinco entrenadores a Boca

Luego de la derrota de Boca ante Racing por 1 a 0 en la semifinal del Torneo Clausura, el entrenador Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa, en donde reveló que hablará con Juan Román Riquelme y la dirigencia para determinar su continuidad de cara a la temporada 2026.

Si bien todo parecía indicar que el ‘Sifón’ iba a seguir al mando del Xeneize para el próximo año, las formas en la derrota ante la Academia, sumado al polémico cambio de Alan Velasco en lugar del ‘Changuito’ Zeballos, cambió el parecer de la dirigencia, que aún no tiene una clara postura al respecto.

En este contexto, la Inteligencia Artificial Gemini, hizo un análisis con cinco posibles entrenadores para el elenco de la Ribera de cara al 2026, año en el que volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores tras dos temporadas sin estar presente.

Dentro de estos candidatos, hay uno que ya tuvo un paso como entrenador por la institución bajo la gestión de Riquelme. Otros dos, conocen de cerca al club debido a que como futbolistas jugaron allí, mientras que los restantes nunca estuvieron ligados al elenco de la Ribera.

Los cinco entrenadores que la Inteligencia Artificial le recomendó a Boca

Jorge Almirón

Jorge Almirón, exDT de Boca. (Getty)

“Tiene un estilo posicional, buen trato de balón, laterales profundos, enfocado en la posesión y el orden táctico.Conoce el club, la dirigencia y la presión. Llegó a una final de Copa Libertadores. Su regreso es una opción viable si se busca continuidad en la metodología”,manifestó la IA.

Actualmente, el entrenador de 54 años se encuentra sin club luego de su paso por Colo Colo de Chile. Esto facilitaría un posible retorno a la institución, ya que tiene ganas de volver a dirigir pensando en la temporada que viene.

Ricardo Gareca

Ricardo Gareca en su paso por la Selección de Chile. (Getty).

“Entrenador de procesos, solidez defensiva y eficacia ofensiva. Mentalidad ganadora y manejo de grupo. Su éxito con Perú y su paso por Vélez lo respaldan. Aporta la calma y la jerarquía necesarias para manejar un vestuario de peso”, fue la fundamentación de Gemini.

Al igual que Almirón, el Tigre es otro de los entrenadores que se encuentran sin trabajo. Su última experiencia fue en la Selección de Chile, en donde no tuvo un buen desempeño y quedó eliminado del Mundial 2026 a falta de dos fechas para el cierre de las Eliminatorias.

Martín Palermo

Martín Palermo en su paso por Fortaleza. (Getty).

“Espíritu combativo, alto compromiso emocional con el club, equipos directos y de lucha. Su contratación generaría una unión inmediata entre el plantel y el hincha. Su pasión y conocimiento de Bocason un activo enorme”, explicó la IA.

El Titán viene de perder la categoría con Fortaleza en el fútbol de Brasil y su continuidad en el club es una incógnita, ya que su contrato finaliza el próximo 31 de diciembre, por lo que todo parece indicar que no lo renovará y quedará en libertad de acción para la próxima temporada.

Gabriel Milito

Gabriel Milito entrenador argentino. (Getty).

“Estilo Bielsa/Guardiola: Posesión, presión alta tras pérdida, equipos ofensivos y con mucha intensidad. Adaptabilidad táctica.Demostró un trabajo excelente en Argentinos Juniors. Aporta una metodología clara y moderna, siendo un técnico respetado y disponible”, comentó Gemini.

El ex DT de Argentinos Juniors es el único de la lista que se encuentra con trabajo y vínculo a largo plazo, ya que su contrato con Chivas de Guadalajara finaliza en junio de 2027. Es por eso que si Riquelme lo quiere para Boca, deberá negociar con sus pares del club mexicano.

Alexander Medina

Alexander Medina en su paso por Talleres. (Imago).

“Intensidad, verticalidad y presión constante. Demostró ser un gran motivador y potenciador de jóvenes. El “Cacique” tuvo un gran paso por Talleres de Córdoba y mostró ser un DT que logra cohesionar grupos y competir en la Copa Libertadores. Su estilo es más intenso y directo, buscando un equipo más dinámico”, fueron las palabras para el uruguayo.

Sin trabajo desde principios de abril, cuando se marchó de Talleres, el ‘Cacique’ se convierte en otra de las variantes para Boca pensando en un cambio de entrenador. Además de la T, en el fútbol argentino también dirigió a Vélez, a quien llevó a las semifinales de la Copa Libertadores 2022.

En síntesis