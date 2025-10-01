Con solo tres palabras, Riquelme rompió el silencio y habló de Miguel Russo en medio de las dudas sobre su futuro

En la recta final del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors intenta reponerse de una mala racha en la que ganaron solo 3 de los últimos 18 encuentros. El fin de semana, el Xeneize afrontará en La Bombonera un duelo clave ante Newell’s con dudas sobre la presencia de Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes.

El DT campeón de la Copa Libertadores 2007 presentó recientes complicaciones de salud que lo marginaron no solo de los entrenamientos, sino también del duelo ante Defensa y Justicia el último sábado. En ese contexto, Juan Román Riquelme mencionó al entrenador brevemente en una entrevista.

“Es un genio”, comentó el presidente del club en una entrevista con El Canal del Boca este miércoles. Riquelme dialogó con los periodistas del canal oficial, que no le consultaron sobre el estado de salud de Russo y el mandatario tampoco decidió abordar el tema.

Su definición sobre el DT se dio en medio de un análisis sobre el semestre del equipo: “El Mundial de Clubes le ha hecho muy bien al grupo. Han competido contra Benfica y Bayern, hicieron dos partidos muy buenos. Se los veía con mucha ilusión. Después la llegada de Leandro terminó de formar todo esto. En el Mundial se veía como se venían dando las cosas. El entrenador tiene mucho que ver porque es un genio. Maneja las cosas de manera extraordinaria“.

Sin embargo, si dedicó unas palabras al primer puñado de partidos de Leandro Paredes de regreso a Brandsen 805: “Leandro es el sueño de todos los bosteros. Volvió a su casa, está disfrutando cada día. Se acomodó muy rápido al grupo. Ayuda muchísimo y los más chicos van a crecer al lado de él. También le dio una forma de jugar al equipo que yo disfruto mucho”.

“Que sigan disfrutando”, el mensaje de Riquelme a los hinchas de Boca

En el final de la entrevista, el mandatario aprovechó para hablarles a los seguidores del club de la Ribera: “Al hincha que siga disfrutando, apoyando al equipo, que se sientan felices de ser bosteros y que el domingo yo soy uno más de ellos y confío que el equipo nos va a regalar un gran partido. Ser bostero es maravilloso”.

Publicidad

Publicidad

“Nosotros estamos acá para cuidar el club con ellos y ojalá que confíen y podamos estar muchos años juntos. Les mando un beso grande y saben que los quiero mucho”, cerró el exfutbolista.

ver también Ganó 8 títulos en Europa, jugó dos mundiales y aseguraron que “se va a retirar en Boca”