En agosto de 2009, hace una verdadera eternidad, Breyner Bonilla, un defensor central colombiano que venía sorprendiendo a propios y extraños en su país, se transformó en refuerzo de un Boca Juniors que no se encontraba transitando su mejor momento.

Luego de defender los colores de Depor Fútbol Club y Atlético Bucaramanga, en este último despachándose con nada más ni nada menos que 11 goles en 32 partidos siendo zaguero, Bonilla dio el gran salto, y, con la ayuda de Jorge Bermúdez, desembarcó en el Xeneize.

Posteriormente, Bonilla debutó oficialmente con la camiseta de Boca en un Superclásico contra River Plate en la Bombonera. Algunas lesiones en el primer equipo Xeneize le permitieron ser titular y terminó festejando la victoria por 2-0 con el recordado doblete de Gary Medel.

Sin embargo, en la actualidad, Bonilla, de 36 años de edad, se encuentra alejado del fútbol tras desempeñarse en Sporting Cristal, Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima, Defensor Sporting, Fortaleza CEIF, Real Cartagena, Liga de Loja, Orense y Real Sociedad de Honduras.

Inclusive, según reveló en declaraciones brindadas a ‘Infobae’ en las últimas horas, Bonilla ni siquiera cuenta con un empleo en otro rubro, por lo que se encuentra diagramando su futuro en medio de un contexto bastante complejo y adverso.

“Estoy viviendo en Cali, Colombia, desempleado y esperando a ver si sale algo. Puse en pausa mi carrera pero no descarto la idea de meterme en otros ámbitos laborales”, comenzó exteriorizando Bonilla, que en 2010 se marchó de Boca para jugar en Perú.

“La decisión de retirarme todavía no la tomé. No eran buenas las posibilidades que se daban para seguir jugando. Si no era más de lo mismo, con un equipo de mitad de tabla hacia abajo con problemas económicos. Entonces decidí parar a mis 35 años”, completó Bonilla.