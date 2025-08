El categórico aviso de Cristian Traverso a Miguel Russo sobre su futuro en Boca: “Si hace eso, pierde el vestuario”

La crisis futbolera de Boca sigue dando tela para cortar. Por eso, mientras el equipo acumula 11 partidos sin ganar, una vez conocida en el mundo xeneize volvió a sonar con fuerzas. Se trata de Cristian Traverso, integrante de la era dorada del club. Días atrás, el ex defensor estuvo en el centro de la escena por apuntar contra la dirigencia y algunos jugadores del plantel, como Carlos Palacios. Pero ahora, disparó directamente ante Miguel Ángel Russo.

A través de un artículo publicado en Tyc Sports, Traverso analizó el momento deportivo del equipo y cuestionó con dureza la decisión del técnico de apartar a Marcos Rojo, Marcelo Saracchi y Cristian Lema del resto del plantel. Al punto que le dejó una fuerte advertencia a Miguel, trazando un paralelismo con una situación que marcó un antes y un después en su segundo ciclo en la institución, cuando también existieron tensiones puertas adentro.

“Esta no es la primera vez que el técnico decide en función de órdenes que dan otros. Recordar, si no, lo que sucedió con Pol Fernández en su etapa anterior. Lamentablemente, al poco tiempo Russo también estaba afuera“, comparó Traverso, citando el caso de cuando el volante fue separado del plantel por no renovar contrato antes de marcharse a Cruz Azul. Y profundizó: “Hoy, siento que el técnico vuelve a poner a la dirigencia por encima de los jugadores, de su vestuario, y eso está mal“.

Miguel Ángel Russo, en la mira de Cristian Traverso.

Tras el descargo, marcó su postura con una advertencia directa. “El entrenador no pertenece a la dirigencia. Todo lo contrario, se debe al grupo, al plantel“, sostuvo, para luego mencionar el fuerte impacto que puede tener en Russo su propio su accionar. “Hay que ver cómo cae en ellos (los jugadores) esto que está sucediendo. Las salidas siempre generan secuelas. Alguien va a pagar los platos rotos: si el técnico está con la dirigencia, pierde el vestuario“, sentenció.

“El entrenador siempre debe estar junto a los jugadores porque los dirigentes, cuando te quieren echar, te pegan una patada. Jamás los dirigentes pueden estar por encima del grupo“, cerró, justificando su consejo maquillado en forma de aviso.

Publicidad

Publicidad

Cómo sigue el caso de los jugadores apartados en Boca

A la par que Traverso no pasaba por alto la tajante decisión de Russo, los protagonistas que se vieron apartados del grupo se encuentran buscando soluciones de cara a futuro. En los casos de Rojo y Lema todo indica que continuará de la misma forma hasta fin de año, para luego marcharse en condición de libre tras finalizar su contrato. En cambio, la situación de Saracchi se encuentra en un intenso tira y afloje con la dirigencia.

El lateral uruguayo tiene vínculo con Boca hasta diciembre de 2027. Y ante su deseo de sumar rodaje lo antes posible, estaría agotando todos los caminos posibles para concretar su salida del club. Según pudo saber Bolavip, Saracchi le planteó a la dirigencia rescindir su contrato y cobrar hasta el último día trabajado, resignando así los dos años y medio restantes que le quedan. La respuesta del Xeneize fue negativa y le reconocieron que su partida solamente se concretaría mediante un préstamo o venta definitiva.

ver también Vélez hizo una oferta formal para quedarse con un jugador de Boca: la respuesta del Xeneize