El desalentador panorama de Edinson Cavani para el duelo de Boca ante Estudiantes por el Torneo Clausura 2025

En la recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors está apretado de cara a la clasificación a los octavos de final como en la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, depende de sí mismo en estas últimas tres jornadas.

Luego de la valiosa victoria por 3-1 ante Barracas Central en condición de visitante, el combinado dirigido por Claudio Úbeda jugará en La Plata ante Estudiantes el próximo domingo a las 16 en otro partido crucial para los objetivos de este segundo semestre.

En ese contexto, el cuerpo técnico prepara al equipo para el duelo en el Estadio UNO. Leandro Paredes, que recibió la quinta amarilla ante el Guapo, será la gran ausencia en el Xeneize ante el Pincha. Además, Úbeda contará con otra baja de peso para este choque.

Es que Edinson Cavani aún no se suma a los entrenamientos a la par del grupo y su regreso a las canchas se dilata. Según pudo saber BOLAVIP, es poco probable que el uruguayo concentre para el compromiso de este fin de semana. Habrá que esperar para saber si estará en el Superclásico, el 9 de noviembre en La Bombonera.

De esta manera, se extiende el período de lesión del charrúa. Cabe recordar que el parte médico del futbolista explicó que tiene una inflamación de la bursa del psoas derecho. Su última vez sobre la cancha fue en el empate ante Rosario Central del 14 de septiembre, donde jugó los 90 minutos en lo que fue el último partido de Miguel Ángel Russo en el campo.

La posible formación de Boca ante Estudiantes

Así las cosas, Úbeda y su cuerpo técnico planifican un equipo con dos modificaciones para visitar a Estudiantes de La Plata en UNO, que será: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos, Milton Giménez, Miguel Merentiel.

