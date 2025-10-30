Es tendencia:
Boca Juniors

El jugador de Boca que fue apadrinado por Leandro Paredes y Ander Herrera y pide pista: “Me hablan mucho”

Uno de los futbolistas más jóvenes del plantel confesó su cercanía con los referentes y qué consejos le dan en el día a día.

Por Nahuel De Hoz

Ander Herrera y Leandro Paredes, mediocampistas de Boca Juniors. (Foto: @Anderherrera)
Ander Herrera y Leandro Paredes, mediocampistas de Boca Juniors. (Foto: @Anderherrera)

Como suele pasar durante todas las temporadas, siempre hay juveniles que tienen un gran rendimiento y empiezan a irrumpir en Primera División. Un claro ejemplo es Santiago Dalmasso, una de las grandes figuras de la Reserva de Boca y que ya comenzó a codearse con las estrellas. Ahora, confesó su cercanía con Ander Herrera y Leandro Paredes y los consejos que le dan.

El juvenil ya cuenta con tres partidos oficiales como profesional, después de hacer su debut absoluto en la recordada serie de Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, donde los dirigentes del Xeneize no pudieron anotar a los jugadores en la lista de buena fe. Sin embargo, debido a la superpoblación de la posición, se mantuvo en Reserva donde es una pieza clave.

Lo cierto es que el mediocampista habló en una entrevista exclusiva con El Canal de Boca, donde reveló su cercanía con Paredes y Herrera. En cuanto a la presencia en el día a día de ambos cracks en el vestuario azul y oro, Dalmasso manifestó: “Son dos jugadores impresionantes, con carreras muy buenas. Siempre hay que aprender, escuchar de esa clase de jugadores”.

Santiago Dalmasso, en el partido Boca vs. Godoy Cruz.

Santiago Dalmasso, en el partido Boca vs. Godoy Cruz.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el joven amplió su discurso al respecto. En el medio oficial de la institución, volvió a hacer hincapié en el español y continuó: “Con Ander he hablado mucho”. Y respecto al campeón del mundo, contó: “Leo llegó hace menos tiempo, pero también, en los entrenamientos, es escuchar lo que nos dicen, los consejos y todo”.

La opinión de Claudio Úbeda sobre Santiago Dalmasso

Desde la llegada de Miguel Ángel Russo y ahora con el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda, el volante no volvió a tener tiempo de juego en Primera División. A causa de que Boca solamente disputa el campeonato doméstico a raíz de la temprana eliminación en el repechaje de la Copa Libertadores y la posterior caída por la Copa Argentina, el puesto está más que cubierto.

En cuanto al nivel que está demostrando en Reserva, siendo de los mejores futbolistas de toda la categoría y hasta aportando cuota goleadora, Úbeda lo mencionó en una conferencia de prensa. “Dalmasso tiene mucha proyección. Viene jugando bien en Reserva, haciendo goles. A corto plazo va a tener sus oportunidades“, adelantó el ahora director técnico de Boca.

Santiago Dalmasso, juvenil de Boca Juniors.

Santiago Dalmasso, juvenil de Boca Juniors.

DATOS CLAVE

  • Dalmasso reveló en El Canal de Boca que habla “mucho” con Ander Herrera y escucha consejos de Leandro Paredes.
  • El mediocampista juvenil afirmó que siempre hay que “aprender, escuchar” de jugadores como Herrera y Paredes.
  • El protagonista Santiago Dalmasso, figura de la Reserva de Boca, debutó en Primera y cuenta con tres partidos oficiales.
Nahuel De Hoz
Nahuel De Hoz

jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

