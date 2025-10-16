El insólito pedido de los hinchas de Boca a Diego Placente tras el pase a la final del Mundial Sub 20 de Argentina: “No autorizo”

Con la victoria 1 a 0 ante la Selección Colombia con el gol de Mateo Silvetti, la Selección Argentina logró la clasificación a la final del Mundial Sub 20 de Chile y se enfrentará a Marruecos en el partido definitorio, en búsqueda del sexto título en la categoría.

A lo largo del certamen, el equipo comandado por Diego Placente mostró un gran rendimiento que se vio en los resultados, debido a que no solo ganaron los tres partidos de la fase de grupos, sino que también triunfaron en los tres encuentros de mata-mata, para llegar con un camino perfecto a la final.

Debido al buen rendimiento que tuvo la Albiceleste, los hinchas de Boca hicieron viral un pedido en las redes sociales, ya que no quieren que Placente se convierta en el entrenador de River en el corto o mediano plazo, debido a que consideran que tiene un gran potencial para triunfar en el club.

“Hay que evitar que este señor Placente asuma en River en algún momento de su carrera”, “No autorizo que Placente llegue a River”, “Siempre me pareció un buen DT”, “Va a ser DT de River y será exitoso”, “Placente puede revivir la máquina de River”, “No sé qué pasaría si lo llama River”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas.

Desde que asumió para dirigir a la Sub 17, y posteriormente a la Sub 20, Placente mostró buenos rendimientos, debido a que en el Mundial 2023 llegó a la semifinal con la primera categoría, mientras que ahora con la segunda llegó a la final del Mundial 2025.

Los números de Diego Placente como entrenador

En cuanto a la Selección Sub 17, a la que asumió en 2023, el entrenador lleva dirigidos un total de 36 partidos, con un saldo de 21 triunfos, cuatro empates y 11 derrotas. Con ellos, además de ser semifinalista del Mundial 2023, fue campeón de L’Alcudia 2025.

Por otro lado, con la Sub 20, a la que llegó tras la salida de Mascherano en 2024, dirigió 15 partidos en total, con un saldo más que positivo, con 11 victorias, tres empates y tan solo una derrota.

