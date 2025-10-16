Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

El insólito pedido de los hinchas de Boca a Diego Placente tras el pase a la final del Mundial Sub 20 de Argentina: “No autorizo”

En las redes sociales, los hinchas del Xeneize pidieron que el entrenador de la Sub 20 no siga su carrera en el Millonario.

Por Marco D'arcangelo

Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina Sub 20.
© Prensa Selección ArgentinaDiego Placente, entrenador de la Selección Argentina Sub 20.

Con la victoria 1 a 0 ante la Selección Colombia con el gol de Mateo Silvetti, la Selección Argentina logró la clasificación a la final del Mundial Sub 20 de Chile y se enfrentará a Marruecos en el partido definitorio, en búsqueda del sexto título en la categoría. 

A lo largo del certamen, el equipo comandado por Diego Placente mostró un gran rendimiento que se vio en los resultados, debido a que no solo ganaron los tres partidos de la fase de grupos, sino que también triunfaron en los tres encuentros de mata-mata, para llegar con un camino perfecto a la final.

Debido al buen rendimiento que tuvo la Albiceleste, los hinchas de Boca hicieron viral un pedido en las redes sociales, ya que no quieren que Placente se convierta en el entrenador de River en el corto o mediano plazo, debido a que consideran que tiene un gran potencial para triunfar en el club. 

“Hay que evitar que este señor Placente asuma en River en algún momento de su carrera”, “No autorizo que Placente llegue a River”, “Siempre me pareció un buen DT”, “Va a ser DT de River y será exitoso”, “Placente puede revivir la máquina de River”, “No sé qué pasaría si lo llama River”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas. 

Desde que asumió para dirigir a la Sub 17, y posteriormente a la Sub 20, Placente mostró buenos rendimientos, debido a que en el Mundial 2023 llegó a la semifinal con la primera categoría, mientras que ahora con la segunda llegó a la final del Mundial 2025.

Los números de Diego Placente como entrenador

En cuanto a la Selección Sub 17, a la que asumió en 2023, el entrenador lleva dirigidos un total de 36 partidos, con un saldo de 21 triunfos, cuatro empates y 11 derrotas. Con ellos, además de ser semifinalista del Mundial 2023, fue campeón de L’Alcudia 2025.

Publicidad

Por otro lado, con la Sub 20, a la que llegó tras la salida de Mascherano en 2024, dirigió 15 partidos en total, con un saldo más que positivo, con 11 victorias, tres empates y tan solo una derrota. 

Tras la partida de Chiquito Romero, las 12 salidas que planifica Boca en el corto plazo

ver también

Tras la partida de Chiquito Romero, las 12 salidas que planifica Boca en el corto plazo

Brilló en el triunfo de Argentina vs. Colombia en el Mundial Sub 20 y los hinchas de Boca estallaron: “Es un insulto que no tenga minutos”

ver también

Brilló en el triunfo de Argentina vs. Colombia en el Mundial Sub 20 y los hinchas de Boca estallaron: “Es un insulto que no tenga minutos”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Está todo bien con el Flaco López, pero el tercer 9 de la Selección tenía que ser Mateo Retegui y Scaloni lo subestimó"

ggrova
german garcía grova

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

Lee también
Giuliano Simeone reveló qué jugador es su ídolo de la infancia y no es Lionel Messi: “Una leyenda”
Fútbol europeo

Giuliano Simeone reveló qué jugador es su ídolo de la infancia y no es Lionel Messi: “Una leyenda”

Mientras Mercado Libre fue presentado en el A525 para el GP de Austin, otro sponsor de Alpine filtró información del futuro de Colapinto
FÓRMULA 1

Mientras Mercado Libre fue presentado en el A525 para el GP de Austin, otro sponsor de Alpine filtró información del futuro de Colapinto

La respuesta de Mateo Silvetti al saludo que recibió de Lionel Messi
Selección Argentina

La respuesta de Mateo Silvetti al saludo que recibió de Lionel Messi

Chiquito Romero reveló la última charla con Riquelme antes de irse de Boca e incluyó una inesperada promesa: “Dalo por hecho”
Boca Juniors

Chiquito Romero reveló la última charla con Riquelme antes de irse de Boca e incluyó una inesperada promesa: “Dalo por hecho”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo