MUNDIAL SUB 20

Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

El elenco dirigido por Diego Placente está a un paso de la definición, pero deberá superar a un duro rival para lograr la clasificación.

Argentina, con 3 bajas sensibles

Por acumulación de amarillas, Maher Carrizo se perderá el trámite ante Colombia, mientras que Álvaro Montoro y Valente Pierani están ausentes por lesión.

El camino de Argentina hacia las semifinales

FASE DE GRUPOS

  • Argentina 3-1 Cuba
  • Argentina 4-1 Australia
  • Argentina 1-0 Italia

OCTAVOS DE FINAL

  • Argentina 4-0 Nigeria

CUARTOS DE FINAL

  • Argentina 2-0 México

La posible formación de la Selección Colombia Sub 20

Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera , Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo.

La posible formación de la Selección Argentina Sub 20

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Mateo Silvetti y Alejo Sarco.

Hora y TV

Desde las 20, hora argentina, se podrá disfrutar del duelo entre la Albiceleste y Colombia. Telefe y DSports transmitirán el compromiso, así como por la aplicación DGO.

¡Bienvenidos a todos!

Abrimos un nuevo minuto a minuto. Esta noche quedará conformada la final del Mundial Sub 20.

Por Agustín Vetere

Alejo Sarco, goleador de la Selección Argentina Sub 20.
© @ArgentinaAlejo Sarco, goleador de la Selección Argentina Sub 20.

Luego de 18 años de espera, la Selección Argentina vuelve a disputar las semifinales del Mundial Sub 20. La Albiceleste chocará este miércoles ante su par de Colombia en el encuentro que comenzará a las 20, contará con el arbitraje del portugués João Pinheiro y se podrá ver a través de Telefe y DSports.

En sus 5 presentaciones en el certamen, los dirigidos por Diego Placente ganaron todos los compromisos y recibieron apenas dos goles. Vienen de eliminar a Nigeria y México en octavos y cuartos de final, respectivamente. Los cafeteros, en cambio, avanzaron ante Sudáfrica y España.

agustín vetere
Agustín Vetere

