Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

Abrimos un nuevo minuto a minuto. Esta noche quedará conformada la final del Mundial Sub 20.

Desde las 20, hora argentina, se podrá disfrutar del duelo entre la Albiceleste y Colombia. Telefe y DSports transmitirán el compromiso, así como por la aplicación DGO.

Por acumulación de amarillas, Maher Carrizo se perderá el trámite ante Colombia, mientras que Álvaro Montoro y Valente Pierani están ausentes por lesión.

Luego de 18 años de espera, la Selección Argentina vuelve a disputar las semifinales del Mundial Sub 20. La Albiceleste chocará este miércoles ante su par de Colombia en el encuentro que comenzará a las 20, contará con el arbitraje del portugués João Pinheiro y se podrá ver a través de Telefe y DSports.

En sus 5 presentaciones en el certamen, los dirigidos por Diego Placente ganaron todos los compromisos y recibieron apenas dos goles. Vienen de eliminar a Nigeria y México en octavos y cuartos de final, respectivamente. Los cafeteros, en cambio, avanzaron ante Sudáfrica y España.