El mensaje de Edinson Cavani tras ser silbado por los hinchas de Boca: “Seguir y seguir”

En su cuenta de Instagram, el capitán del Xeneize publicó un posteo motivacional.

Por Marco D'arcangelo

Edinson Cavani, delantero de Boca en el encuentro ante Racing.
Edinson Cavani, delantero de Boca en el encuentro ante Racing.

En el empate 1 a 1 ante Racing en La Bombonera por la fecha 4 del Torneo Clausura, los hinchas de Boca mostraron su descontento con varios de los jugadores comandados por Miguel Ángel Russo debido al mal momento que atraviesa el equipo. Uno de los principales apuntados, fue el uruguayo Edinson Cavani. 

Promediando la mitad del segundo tiempo, el delantero uruguayo fue reemplazado junto a Alan Velasco y allí los hinchas en el estadio silbaron a ambos futbolistas, debido a que en ese momento el Xeneize no podía pasar del 0 con su rival y era superado dentro del campo de juego. 

Luego de esta situación, Cavani publicó una historia en su cuenta de Instagram, en la que dejó un pequeño mensaje motivacional tanto para él como para su equipo pensando en los próximos compromisos del elenco de la Ribera, en el que buscarán cortar con la racha de 12 encuentros sin ganar. 

“A seguir y seguir”, escribió el delantero uruguayo junto a un emoji de dos manos apretándose, con una imagen suya de fondo en La Bombonera en este partido contra Racing. Previo a esto, el usuario que subió la foto le dejó un mensaje al futbolista: “Nunca mucho cuesta poco”. 

La historia de Edinson Cavani.

La historia de Edinson Cavani.

La Bombonera explotó contra los jugadores de Boca

Desde la entrada en calor previa al partido, los hinchas en La Bombonera le hicieron saber su enojo a los jugadores, ya que les cantaron canciones como “Esta tarde cueste lo que cueste”, o “A ver si los jugadores pueden oír, con la camiseta de Boca es ganar o morir”. 

Además, durante los 90 minutos del encuentro, sonó “Movete, Xeneize, movete” para apurar al equipo que inició perdiendo por el gol de Santiago Solari y que llegó al empate sobre el final del duelo, gracias a un cabezazo de Milton Giménez tras un centro de Leandro Paredes.

Por otro lado, cuando la voz del estadio dio la formación titular, se escucharon algunos silbidos para varios futbolistas. Esto creció aún más en el segundo tiempo, cuando Russo comenzó a hacer cambios, ya que los que se retiraron sintieron el rigor.

