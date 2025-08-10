Los All Blacks, alucinados con el clima de La Bombonera en su visita durante Boca vs. Racing: “Irreal”

El viernes por la noche, los All Blacks aterrizaron en Buenos Aires para comenzar a preparar su debut en el Rugby Championship ante Los Pumas, el próximo sábado en Córdoba. Sin embargo, menos de 24 horas después, su primera actividad en suelo argentino estuvo lejos de ser un entrenamiento: eligieron ir a La Bombonera.

Sí, el plantel de la selección neozelandesa de rugby dijeron presentes como espectadores de lujo en el empate entre Boca y Racing por el Torneo Clausura. Y de yapa, todos lo hicieron vistiendo la camiseta del xeneize, como si fuera requisito para disfrutar de la experiencia completa, la cual parecen haber disfrutado.

Quedó demostrado cuando, durante y luego del partido, un sinfín de fotos y videos fueron publicados masivamente por toda la delegación oceánica a través de sus redes sociales. “Locura de atmósfera“, escribió el fullback Rieko Ioane junto a una imagen panorámica del estadio. Tampoco se quedó afuera la propia cuenta oficial de los All Blacks, que posteó “Negro conoce el azul y oro, ¡Vamos Boca!“, con un carismático guiño a los colores que identifican a ambas instituciones.

Aunque eso no fue todo, sino que varias horas después del partido, el equipo publicó un resumen de la jornada en forma de video en donde se ve a los rugbiers alentando y agitando sus brazos al ritmo del resto de hinchas. “Experiencia irreal“, calificaron, mientras de fondo sonaban canciones emblemáticas xeneizes. Otros jugadores que también documentaron la vivencia mediante redes sociales fueron Du’Plessis Kirifi, Fletcher Newell, Damian McKenzie, Ollie Norris, Brodie McAlister y Sevu Reece.

Cómo sigue el itinerario de los All Blacks para enfrentar a Los Pumas

Tras vivir la experiencia del fútbol argentino en primera persona en su fugaz paso por Buenos Aires, los All Balcks deberán volver a poner el foco en la ovalada. El sábado 16 de agosto estarán enfrentando a nada menos que Los Pumas en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 18.10, por el Rugby Championship, el torneo que reúne a las mejores selecciones de rugby del hemisferio sur. En paralelo, Sudáfrica jugará contra Australia.

A la siguiente semana (23/8), la Selección Argentina volverá a enfrentarse al mismo rival, pero esta vez lo harán en el José Amalfitani de Vélez, en lo que demandará una nueva travesía neozelandesa por las calles de Buenos Aires. Se abre la puerta para que le den paso nuevamente al fútbol argentino.

