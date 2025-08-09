La fuerte reacción de La Bombonera a la salida de Alan Velasco y Edinson Cavani en Boca vs. Racing

En el marco del partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo A del Torneo Clausura, Boca y Racing se enfrentaban en un duelo clave, pensando en sumar de a tres, bajo el contexto de una Bombonera en la que se respiró tensión desde el primer minuto.

El malestar de los hinchas se hizo notar desde la entrada en calor y, ante la escasez de goles durante altos tramos del compromiso, los reproches se extendieron a dos nombres en particular: Edinson Cavani y Alan Velasco, víctimas de silbidos y una alta reprobación cuando debieron abandonar la cancha.

A los 20 minutos del segundo tiempo, con el partido igualado sin goles, Miguel Ángel Russo decidió que los dos nombres salieran en lugar de Milton Giménez y Williams Alarcón. Pero ni siquiera la voz del estadio había anunciado las modificaciones que, cuando el uruguayo se acercó a cederle la cinta de capitán a Leandro Paredes, los presentes en La Bombonera le dieron vía libre a una dura reacción. No obstante, cuando desde fuera del campo se anunció el cambio, los silbidos supieron mezclarse con algunos aplausos.

Sin embargo, algunos minutos, con el gol de Solari a favor de la Academia, la exigencia de los hinchas se extendió a todo el equipo. “Movete Boca movete”, comenzó a bajar desde las tribunas.