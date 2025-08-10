Riquelme, interesado en la llegada de José Pékerman a Boca: la postura del entrenador

Luego de lo que fue el pésimo comienzo del segundo semestre del año, Juan Román Riquelme tomó drásticas decisiones en la conducción del fútbol de Boca. Lejos de intentar calmar las aguas, el presidente disolvió el Consejo de Fútbol que había llegado bajo sus órdenes, que derivó en las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini como empleados de la institución de la ribera.

El flojo desempeño dentro de la cancha, donde atraviesa la racha más extensa de partidos sin conocer la victoria, no fue ajena a las decisiones del club. Por eso, el ídolo optó por quitar el ente que estaba a cargo de las decisiones futbolísticas y el único sobreviviente fue Marcelo Delgado. Ahora, es cuestión de tiempo de que arribe un nuevo integrante para ser el líder del próximo proyecto.

Lo cierto es que Riquelme está seriamente interesado en José Néstor Pékerman. Para ocupar el puesto que quedó vacante tras la disolución, el mandatario del Xeneize tiene distintos nombres pero el del entrenador pica en punta como uno de los favoritos. Sin dudas, el experimentado director técnico está en la parte alta de la lista como para convertirse en el próximo mánager de Boca.

José Néstor Pékerman, durante su estadía como director técnico de Colombia en la Copa del Mundo 2018. (Getty Images)

La postura de Pékerman ante una propuesta de Boca

La realidad marca que el hombre que lideró la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2006 y en muchos combinados juveniles, sería una opción viable para que sea el máximo referente de la Secretaría Técnica que crearía el Xeneize. Además, tendría como compañero de equipo a Delgado, que es el único sobreviviente del Consejo de Fútbol debido a su cercanía con el plantel y el presidente.

Según se reveló en las últimas horas, Pékerman no ve con malos ojos una experiencia en Boca con el cargo de mánager. El entrerriano quiere volver a estar ligado al fútbol y este puesto le permitiría reinsertarse en el día a día de la institución pero con una labor un tanto menor a la que tendría en el hipotético caso de asumir como director técnico del conjunto de la ribera.

Esta chance lo seduce a José ya que sería una gran oportunidad de regresar al deporte y con un enorme desafío por delante. Sin embargo, hasta el momento no hubo contactos entre Boca y Pékerman para intentar concretar esta posibilidad. De todas maneras, no se descarta que en los próximos días empiecen las charlas y poco tiempo después las negociaciones pertinentes.

Navarro Montoya, el otro candidato

Si bien Pékerman está alto en la lista de aspirantes, lo cierto es que Carlos Fernando Navarro Montoya es el principal candidato a convertirse en mánager de Boca. Pese a que todavía tampoco se iniciaron las tratativas correspondientes, se estima que el Mono podría recibir un llamado más pronto que tarde para sumarse con Delgado como ladero en Boca Predio.

