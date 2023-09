Tras un muy auspicioso inicio de Eliminatorias con una victoria contundente 3-1 ante Chile jugando como local, la Selección Uruguaya que conduce Marcelo Bielsa tuvo un traspié en su visita a Ecuador, cayendo derrotado 2-1 tras encontrarse en ventaja.

En una decisión para muchos llamativa, el entrenador argentino prescindió para esta primera doble fecha de dos referentes charrúas como Luis Suárez, actualmente en Gremio de Brasil, y Edinson Cavani, el refuerzo estelar de Boca para apuntarle todas las miras a la conquista de la ansiada Copa Libertadores.

Cavani, precisamente, se mostró mucho menos polémico que Suárez a la hora de asimilar esa decisión de Marcelo Bielsa, entendiendo que tal vez estaba atravesando una etapa diferente de su carrera en la que debe poner como prioridad al equipo Xeneize, que apostó por él.

Y aunque es imposible imaginar que Edi pueda no haber seguido atentamente las acciones del duelo entre ecuatorianos y uruguayo, lo cierto es que en horario de partido publicó una frase en su cuenta de Instagram que nada tenía que ver con lo que estaba aconteciendo. ¿O sí?

“Cada día es una oportunidad de dar lo mejor”, escribió Cavani para acompañar un breve video que lo muestra entrenándose con Boca, equipo con el que es duda para enfrentar este viernes a Defensa y Justicia por una sobrecarga en los gemelos.

Boca, la prioridad de Cavani

A partir de su ausencia en la convocatoria para la primera doble fecha de Eliminatorias, Edinson Cavani parece haber entendido que en la actualidad su gran prioridad debe ser el club que tantos esfuerzos hizo para contratarlo: Boca. “Por ahí llegó una etapa en la que me toca dedicarme más al lugar en el que estoy hoy. Las cosas por algo pasan y lo vivo de esa manera. No me quiero detener a dar muchas vueltas, ni ir contra uno u otro. La verdad que no me interesa porque no quiero”.

“Cavani se va a convertir en ídolo de Boca”

Edinson Cavani tuvo una gran recepción en Boca y no tardó en contagiarse y contagiar a su gente. Oscar Córdoba, un arquero que lo consiguió todo con el club, le pronosticó incluso un futuro muy prometedor en ese sentido. “Cavani está entendiendo el Mundo Boca, es un tipo muy pasional e inteligente. Me encantaría que, como me pasó a mi, disfrute de la cultura Boca que es especial. Disfrutándola, se va a convertir en ídolo en muy poco tiempo“.