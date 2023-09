Al igual que sucederá hoy con la Selección Argentina enfrentando a Ecuador en el Monumental, este viernes comenzarán las Eliminatorias de CONMEBOL para la Selección de Uruguay que conduce Marcelo Bielsa y estará recibiendo a Chile en Montevideo.

Para ese inicio del camino que conduce al Mundial de 2026, en La Celeste sorprenden las ausencias de dos históricos referentes como Luis Suárez y Edinson Cavani, pese a encontrarse en plena actividad. “No he hablado con ellos, tengo mucha consideración con aquellos jugadores que acceden a esa condición de ídolo”, había dicho Bielsa en rueda de prensa.

Y explicó: “A partir que comencé a trabajar, Cavani expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado y Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había acabado. Esas dos afirmaciones volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria la comunicación porque se convirtieron en jugadores convocables”.

Así como Luis Suárez respondió con algunas indirectas que evidenciaron su malestar, Edinson Cavani, que se prepara para disputar las semifinales de la Copa Libertadores con Boca, se mostró mucho más comprensivo de la decisión del entrenador argentino.

“Yo soy una persona que quiero vivir la vida, disfrutarla. Para mi la vida son etapas y si por ahí el que toma la decisión hoy de estar en la selección siente o piensa que no estoy a la altura de poder estar, perfecto porque tienen ellos la decisión. Así como en tu casa tener el poder de decidir y definir por cosas que se vayan a hacer, bueno, ellos hoy tienen un cargo que tienen la decisión de llevar a quien quieran llevar”, manifestó en diálogo con Telemundo.

Boca, una prioridad para Cavani

A partir de su ausencia en la convocatoria para la primera doble fecha de Eliminatorias, Edinson Cavani parece haber entendido que en la actualidad su gran prioridad debe ser el club que tantos esfuerzos hizo para contratarlo: Boca. “Por ahí llegó una etapa en la que me toca dedicarme más al lugar en el que estoy hoy. Las cosas por algo pasan y lo vivo de esa manera. No me quiero detener a dar muchas vueltas, ni ir contra uno u otro. La verdad que no me interesa porque no quiero”.

“Cavani se va a convertir en ídolo de Boca”

Edinson Cavani tuvo una gran recepción en Boca y no tardó en contagiarse y contagiar a su gente. Oscar Córdoba, un arquero que lo consiguió todo con el club, le pronosticó incluso un futuro muy prometedor en ese sentido. “Cavani está entendiendo el Mundo Boca, es un tipo muy pasional e inteligente. Me encantaría que, como me pasó a mi, disfrute de la cultura Boca que es especial. Disfrutándola, se va a convertir en ídolo en muy poco tiempo“.