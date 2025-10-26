Se conoció la lesión de Edinson Cavani: el parte médico de Boca en la previa del partido ante Barracas

Este lunes a la tarde, Boca enfrenta a Barracas Central para ponerse al día en el Torneo Clausura 2025, a raíz del partido postergado por el doloroso fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Sin embargo y tal como viene sucediendo en los últimos fines de semana, Edinson Cavani no está disponible para ser parte del equipo que saltará al campo de juego. Y ahora se conoció el motivo…

Ya son varios los encuentros que el delantero uruguayo no integra el armado táctico inicial ni tampoco va al banco de los suplentes como posible variante. Contra el Guapo será el quinto cotejo consecutivo que no sumará minutos de juego de manera oficial, a raíz de un problema físico que lo tiene a maltraer hace poco más de un mes y aún no puede dejarlo atrás.

Lo cierto es que Boca emitió un parte médico oficial para dar a conocer públicamente cuál es la cuestión que padece el charrúa. “El jugador Edinson Cavani presenta una inflamación de la bursa del psoas derecho, motivo que retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo”, sostuvo el posteo en la cuenta oficial de la institución en las principales redes sociales.

Para comprender aún más la lesión que sufre Edinson, cabe repasar qué es exactamente la cuestión que le impide desempeñarse con absoluta normalidad dentro de la cancha. Es que se trata de la bursa sinovial más grande del cuerpo, ubicada en la parte frontal de la cadera, entre el tendón del músculo iliopsoas y el hueso, actuando como una almohadilla que reduce la fricción.

Debido a este problema, Cavani volvió a quedar marginado de la lista de convocados que diagramó Claudio Úbeda. Como nuevamente no puede contar con el uruguayo, el ahora líder del cuerpo técnico irá con la misma dupla ofensiva que en los últimos partidos, con el claro objetivo de retomar la senda de la victoria. Los atacantes serán: Miguel Merentiel y Milton Giménez.

La probable formación de Boca ante Barracas Central

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

