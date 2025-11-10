La decisión de Gallardo con el plantel de River tras perder el Superclásico contra Boca

River continúa con su mala racha en el semestre, y luego de perder 2 a 0 contra Boca en el Superclásico creció a un más, debido a que acumula ocho caídas en sus últimas 11 presentaciones. Como consecuencia de esto, quedó complicado pensando en la clasificación a la Libertadores a través de la tabla anual.

Luego de esta dura derrota, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, decidió darle el día libre al plantel, por lo que los jugadores tendrán el lunes libre y recién regresarán a los entrenamientos en la tarde del martes, para palpitar el duelo contra Vélez en el José Amalfitani.

Esta decisión del ‘Muñeco’ suele repetirse luego de cada partido, debido a que al día siguiente se los deja libre a sus jugadores, con el objetivo de que estos puedan descansar en sus domicilios y volver en óptimas condiciones a las prácticas de cara al siguiente compromiso.

Más allá de que sea una medida típica que toma el entrenador, esto no le gustó a los hinchas de River, debido a que están molestos por el presente del equipo, ya que solamente ganó 2 de los últimos 11 partidos, y en el medio quedó eliminado tanto de la Copa Argentina como de la Copa Libertadores.

Además, alegaron su enojo a las frases de sus jugadores, ya que post derrota ante el Xeneize, Franco Armani y Lucas Martínez Quarta afirmaron que este mal momento se sacará adelante trabajando, por lo que a los hinchas no les gustó que tengan el día libre.

De cara al partido contra Vélez, River espera por saber los horarios de la última fecha, que saldrán a la luz luego de la culminación de la jornada 15 del Torneo Clausura. En la misma, se definirá en qué posición terminará en el Grupo B, así como también su lugar en la tabla anual, pensando en la Libertadores 2026.

Publicidad

Publicidad

Para este encuentro contra el Fortín, Gallardo deberá realizar por lo menos cuatro variantes con respecto al equipo que cayó contra Boca, ya que no solo tendrá bajas por suspensión, sino que también por convocatorias a sus selecciones y lesiones físicas.

ver también Las 11 preguntas que Marcelo Gallardo no quiere responder sobre el mal momento de River

Las bajas que tendrá River ante Vélez

En la vuelta a los entrenamientos, Gallardo deberá planificar un XI con cuatro cambios como mínimo. Es que, tanto Lucas Martínez Quarta como Marcos Acuña llegaron a la quinta tarjeta amarilla, por lo que deberán cumplir con una fecha de suspensión ante el Fortín.

Por otro lado, Maxi Meza sufrió una lesión en el tendón rotuliano, por lo que tendrá para tres meses de recuperación y no podrá ser de la partida. Finalmente, el colombiano Kevin Castaño fue convocado a la Selección Colombia, por lo que tampoco estará a disposición del DT.

Publicidad

Publicidad

En síntesis