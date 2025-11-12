Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

El paso al frente que dio Boca para el Mundial de Clubes 2029 tras clasificar a la Copa Libertadores

El Xeneize corre de atrás en la clasificación rumbo a la próxima Copa del Mundo. En las últimas horas, recibió una buena noticia para comenzar a enderezar el curso.

Por Lautaro Tiburzio

Seguí a Bolavip en Google!
Leandro Paredes en los festejos de Boca tras el triunfo ante River en el Superclásico.
© GettyLeandro Paredes en los festejos de Boca tras el triunfo ante River en el Superclásico.

El Club Atlético Boca Juniors está de parabienes. Además del triunfo ante River en una nueva edición del Superclásico, el Xeneize se aseguró prácticamente la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura como líder de su zona y, de yapa, confirmó su regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 luego de dos años sin estar presente.

En sus dos temporadas consecutivas sin participar de la contienda, Boca logró asegurar su clasificación al Mundial de Clubes 2025 por los rendimientos en las Libertadores anteriores, pero se complicó de cara a la Copa del Mundo venidera debido a que estuvo una campaña entera sin sumar unidades.

Así, equipos como Palmeiras, Flamengo, Liga de Quito, Racing y otros tantos con buen andar en la copa actual le sacaron ventaja a Boca en el ranking clasificatorio para el Mundial de Clubes 2029. Sin embargo, el regreso confirmado del equipo de la Ribera a la Libertadores trajo consigo una grata noticia de cara a este ranking.

Resulta que, en base al reglamento que estableció Conmebol para la clasificación al Mundial de Clubes, los equipos que tienen confirmado su boleto para la Libertadores consiguen tres puntos automáticamente antes de que la competencia comience. De esta manera, Boca ya dio su primer paso al frente para intentar conseguir una nueva participación en la contienda global al conseguir sus primeras tres unidades en la tabla.

Lógicamente, el Xeneize se encuentra en la zona baja de la tabla, debido a que no ha sido parte de esta edición. Por ende, la inmensa mayoría de los equipos tienen más puntos que Boca. De todas formas, ya alcanzó la línea de Deportivo Táchira, quien terminó sin unidades en esta Libertadores y solo sumó sus tres por participar de la temporada 2024.

Cabe destacar que Conmebol otorga seis cupos para el Mundial de Clubes: cuatro para los campeones, y dos por tabla. Entre Palmeiras y Flamengo saldrá el primer clasificado, tras la final que se disputará el próximo 29 de noviembre. Y otra cuestión a tener en cuenta es que no pueden clasificar más de dos equipos de un mismo país, salvo que se hayan coronado campeones de la Libertadores.

Publicidad

Así las cosas, hoy Boca tiene por encima a equipos argentinos como Racing, River, Estudiantes, Vélez y hasta Talleres, que fue eliminado en fase de grupos. Para acomodarse en la tabla, tendrá que hacer campañas excepcionales en las Libertadores siguientes, o mismo consagrarse campeón de la edición 2026, 2027 o 2028.

Con Boca confirmado, todos los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

ver también

Con Boca confirmado, todos los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

¿Cómo se suma en el ranking Conmebol para clasificar al Mundial de Clubes?

El ranking Conmebol tiene en cuenta únicamente el rendimiento de los equipos en la Copa Libertadores. Para el próximo Mundial de Clubes, se contemplarán las ediciones 2025, 2026, 2027 y 2028. El sistema otorga 3 puntos por participar, 3 por cada victoria, 1 por cada empate y 3 por avanzar de ronda.

Así está el top 10 del ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

PosiciónClubPuntos
1Palmeiras40
2Flamengo39
3Liga de Quito35
4Racing Club35
5Estudiantes (LP)28
6São Paulo25
7Vélez Sarsfield24
8River Plate23
9Botafogo21
10Peñarol20
Publicidad

Todos los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

  • Boca Juniors (Argentina)
  • Independiente Rivadavia (Argentina)
  • Platense (Argentina)
  • Rosario Central (Argentina)
  • Always Ready (Bolivia)
  • Palmeiras (Brasil)
  • Flamengo (Brasil)
  • Cruzeiro (Brasil)
  • Coquimbo Unido (Chile)
  • Santa Fe (Colombia)
  • Independiente del Valle (Ecuador)
  • 2 de Mayo (Paraguay)
  • Libertad (Paraguay)
  • Guaraní (Paraguay)
  • Cerro Porteño (Paraguay)
  • Universitario (Perú)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Cusco (Perú)
  • Nacional (Uruguay)
  • Peñarol (Uruguay)
  • Liverpool (Uruguay)
  • Juventud de las Piedras (Uruguay)
  • Deportivo La Guaira (Venezuela)
  • Universidad Central (Venezuela)
  • Carabobo (Venezuela)

EN SÍNTESIS

  • El Club Atlético Boca Juniors confirmó su regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
  • Boca Juniors sumó tres puntos automáticamente en el ranking para el Mundial de Clubes 2029 por la clasificación a la Libertadores.
  • Conmebol otorga seis cupos para el Mundial de Clubes, cuatro para campeones y dos por tabla.
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Racing disputará el Mundial de Clubes en 2026
Fútbol Internacional

Racing disputará el Mundial de Clubes en 2026

Sorpresa total: Auckland City, en crisis tras hacer historia frente a Boca en el Mundial de Clubes
Fútbol Internacional

Sorpresa total: Auckland City, en crisis tras hacer historia frente a Boca en el Mundial de Clubes

La buena noticia que recibió PSG luego de su papelón en la final del Mundial de Clubes contra Chelsea
Fútbol Internacional

La buena noticia que recibió PSG luego de su papelón en la final del Mundial de Clubes contra Chelsea

Pipino Cuevas criticó a Gallardo: "Él y River están tocando fondo"
River Plate

Pipino Cuevas criticó a Gallardo: "Él y River están tocando fondo"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo