El paso al frente que dio Boca para el Mundial de Clubes 2029 tras clasificar a la Copa Libertadores

El Club Atlético Boca Juniors está de parabienes. Además del triunfo ante River en una nueva edición del Superclásico, el Xeneize se aseguró prácticamente la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura como líder de su zona y, de yapa, confirmó su regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 luego de dos años sin estar presente.

En sus dos temporadas consecutivas sin participar de la contienda, Boca logró asegurar su clasificación al Mundial de Clubes 2025 por los rendimientos en las Libertadores anteriores, pero se complicó de cara a la Copa del Mundo venidera debido a que estuvo una campaña entera sin sumar unidades.

Así, equipos como Palmeiras, Flamengo, Liga de Quito, Racing y otros tantos con buen andar en la copa actual le sacaron ventaja a Boca en el ranking clasificatorio para el Mundial de Clubes 2029. Sin embargo, el regreso confirmado del equipo de la Ribera a la Libertadores trajo consigo una grata noticia de cara a este ranking.

Resulta que, en base al reglamento que estableció Conmebol para la clasificación al Mundial de Clubes, los equipos que tienen confirmado su boleto para la Libertadores consiguen tres puntos automáticamente antes de que la competencia comience. De esta manera, Boca ya dio su primer paso al frente para intentar conseguir una nueva participación en la contienda global al conseguir sus primeras tres unidades en la tabla.

Lógicamente, el Xeneize se encuentra en la zona baja de la tabla, debido a que no ha sido parte de esta edición. Por ende, la inmensa mayoría de los equipos tienen más puntos que Boca. De todas formas, ya alcanzó la línea de Deportivo Táchira, quien terminó sin unidades en esta Libertadores y solo sumó sus tres por participar de la temporada 2024.

Cabe destacar que Conmebol otorga seis cupos para el Mundial de Clubes: cuatro para los campeones, y dos por tabla. Entre Palmeiras y Flamengo saldrá el primer clasificado, tras la final que se disputará el próximo 29 de noviembre. Y otra cuestión a tener en cuenta es que no pueden clasificar más de dos equipos de un mismo país, salvo que se hayan coronado campeones de la Libertadores.

Así las cosas, hoy Boca tiene por encima a equipos argentinos como Racing, River, Estudiantes, Vélez y hasta Talleres, que fue eliminado en fase de grupos. Para acomodarse en la tabla, tendrá que hacer campañas excepcionales en las Libertadores siguientes, o mismo consagrarse campeón de la edición 2026, 2027 o 2028.

¿Cómo se suma en el ranking Conmebol para clasificar al Mundial de Clubes?

El ranking Conmebol tiene en cuenta únicamente el rendimiento de los equipos en la Copa Libertadores. Para el próximo Mundial de Clubes, se contemplarán las ediciones 2025, 2026, 2027 y 2028. El sistema otorga 3 puntos por participar, 3 por cada victoria, 1 por cada empate y 3 por avanzar de ronda.

Así está el top 10 del ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

Posición Club Puntos 1 Palmeiras 40 2 Flamengo 39 3 Liga de Quito 35 4 Racing Club 35 5 Estudiantes (LP) 28 6 São Paulo 25 7 Vélez Sarsfield 24 8 River Plate 23 9 Botafogo 21 10 Peñarol 20

Todos los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors (Argentina)

Independiente Rivadavia (Argentina)

Platense (Argentina)

Rosario Central (Argentina)

Always Ready (Bolivia)

Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Cruzeiro (Brasil)

Coquimbo Unido (Chile)

Santa Fe (Colombia)

Independiente del Valle (Ecuador)

2 de Mayo (Paraguay)

Libertad (Paraguay)

Guaraní (Paraguay)

Cerro Porteño (Paraguay)

Universitario (Perú)

Alianza Lima (Perú)

Cusco (Perú)

Nacional (Uruguay)

Peñarol (Uruguay)

Liverpool (Uruguay)

Juventud de las Piedras (Uruguay)

Deportivo La Guaira (Venezuela)

Universidad Central (Venezuela)

Carabobo (Venezuela)

