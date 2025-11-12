Casi 3 semanas después, apareció la camiseta con la que Boca Juniors homenajeó a Miguel Ángel Russo el pasado sábado 18 de octubre en la previa del partido que disputó frente a Belgrano en la Bombonera por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

Aquel día, instantes antes del choque con el conjunto pirata, los futbolistas xeneizes se agruparon en el círculo central del campo de juego del Estadio Alberto José Armando y soltaron una camiseta del elenco azul y oro, atada a unos globos, con la inscripción, en la parte trasera de la prenda, que rezaba ”Miguel, 1956” y el logo de infinito, para rendirle pleitesía a su entrenador fallecido el 8 del mismo mes.

El simbólico homenaje de los jugadores de Boca capturó nuevamente la atención pública este martes 11, debido al hallazgo de la camiseta tributo a Miguel Ángel Russo fuera de las fronteras argentinas. La prenda fue ubicada, más precisamente, en la localidad de Cañada Nieto, departamento de Soriano, en Uruguay, a una distancia aproximada de 180 kilómetros de La Bombonera.

La vestimenta, en perfecto estado, descendió en un terreno, en donde fue vista por un joven productor rural que estaba trabajando en el campo. ”Se encontró con algo que brillaba. Era la camiseta homenaje a Russo que Boca mandó al cielo en memoria al ex entrenador fallecido recientemente”, reportó el periodista uruguayo Pepe Temperan.

La camiseta de Boca encontrada en Cañada Nieto, Uruguay.

El camino de Miguel Ángel Russo en el fútbol

Como jugador profesional, Miguel Ángel Russo desarrolló la totalidad de su carrera en un solo club: Estudiantes de La Plata. Durante trece años, vistió la camiseta del Pincha, superando los 400 partidos jugados y dejando una huella imborrable. En la posición de mediocampista, fue una pieza clave en la obtención del Campeonato Metropolitano 1982 y el Campeonato Nacional 1983, hitos importantes en la historia del club platense.

Publicidad

Publicidad

ver también El “lindo” problema que se le viene a Claudio Úbeda en Boca a partir de los octavos de final del Torneo Clausura

ver también El récord que logró Boca después de ganarle el Superclásico a River

Además de su trayectoria en Estudiantes, fue convocado para integrar la Selección Argentina entre 1983 y 1985, participando en las Eliminatorias para el Mundial de México 1986.

Como entrenador se consolidó a lo largo de más de cuatro décadas en clubes de Argentina y otros puntos de Sudamérica (Millonarios de Colombia, Cerro Porteño y Alianza Lima de Perú) y Arabia Saudita (Al Nassr). Dirigió a más de 15 equipos, destacando sus múltiples etapas en Rosario Central (al que ascendió y con el que ganó la Copa de la Liga 2023) y los ascensos a Primera División con Lanús y Estudiantes.

Asimismo, el mayor hito de su carrera fue la conquista de la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors, entre otros títulos de Primera División como la Superliga 2019/20 y la Copa de la Liga 2020.

Publicidad

Publicidad

En síntesis