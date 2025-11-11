La victoria del último domingo frente a River sigue celebrándose dentro del mundo Boca. Y no es para menos, ya que los comandados por Claudio Úbeda se metieron en la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores, además de que complicaron a su acérrimo rival con la posibilidad de clasificar a los torneos internacionales, como así también a los Playoffs del Torneo Clausura.

Así como la alegría de ganar una nueva edición del Superclásico se extiende más de la cuenta, hubo otra victoria que se transformó en un récord sin ningún tipo de precedente: el Xeneize alcanzó los 10 millones de seguidores en Instagram, siendo así el primer club del fútbol argentino en lograrlo.

Este logro no solo posicionó a los de La Ribera como el equipo que mayor cantidad de usuarios posee en dicha red social, sino que también lo elevó al tercer puesto a nivel sudamericano, por detrás de Flamengo (23,2 millones) y Corinthians (14,5 millones).

La victoria boquense no solo fue en el césped, sino que también dentro del mundo tecnológico, ya que domina al país dentro del área digital, donde posee a un grupo de los mejores Community Manager de la República Argentina, quienes fueron los artífices de este récord.

Los clubes con más seguidores en Instagram

A nivel mundial

Real Madrid : Supera los 410 millones de seguidores.

: Supera los 410 millones de seguidores. FC Barcelona : Más de 360 millones de seguidores.

: Más de 360 millones de seguidores. Manchester United : Cuenta con más de 216 millones de seguidores.

: Cuenta con más de 216 millones de seguidores. Paris Saint-Germain : Supera los 200 millones de seguidores.

: Supera los 200 millones de seguidores. Manchester City: Posee más de 180 millones de seguidores.

En Argentina

Boca Juniors : Más de 10 millones de seguidores.

: Más de 10 millones de seguidores. River Plate : Alrededor de 9 millones de seguidores.

: Alrededor de 9 millones de seguidores. Racing Club : Aproximadamente 1 millón de seguidores.

: Aproximadamente 1 millón de seguidores. Newell’s : Alrededor de 796 mil seguidores.

: Alrededor de 796 mil seguidores. San Lorenzo : Alrededor de 765 mil seguidores.

: Alrededor de 765 mil seguidores. Independiente: Alrededor de 760 mil seguidores

¿Cuándo juega Boca por el Torneo Clausura?

Por la fecha 16 del Torneo Clausura, en La Bombonera, Boca recibirá a Tigre el domingo 16 de noviembre, a las 20:15 horas. Aún no hay arbitraje designado.