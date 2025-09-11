Enzo Francescoli explicó el momento de Cavani en Boca y lo respaldó: “Me parece un pibe increíble”

Enzo Francescoli dio una entrevista en ESPN y analizó la situación de River, palpitando el cruce de cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras. Sin embargo, también se tomó unos segundos para hablar de Edinson Cavani, su compatriota que defiende la camiseta de Boca.

Al ser consultado por la situación del Matador, el Secretario Técnico del Millonario reveló: “Ahora no tengo diálogo con él, pero lo vi hace mucho tiempo en en París. Viví ahí muchos años y él estaba en PSG. Me parece un pibe increíble, pero después no he tenido un ida y vuelta“.

“No se le dieron las cosas como él hubiera pensado, pero para mí eso no va a opacar su carrera para nada. Son momentos de los jugadores. A veces uno no sabe por qué todo funciona y hay momentos que tampoco sabe por qué no. Comés lo mismo, haces las mismas cosas, pero no sale”, explicó.

“Una vez Pedernera me dijo: ‘El jugador no juega bien cuando quiere, sino cuando puede o cuando lo dejan‘”, recordó Enzo y agregó: “Si las cosas no salen, es porque el otro es mejor o porque a veces tenés mal día. Y ponés el pie igual y te pasa por abajo la pelota. Y vos decís, ¿cómo pasa?”.

Los números de Cavani en 2025

Después de un 2024 donde mostró un buen nivel, con un bajón sobre el final, Edinson Cavani tuvo un 2025 más complicado. En lo que va del año, jugó 20 partidos y marcó 4 goles. Su último festejo fue en la victoria 2 a 0 ante Banfield por la fecha 6 del Torneo Clausura.

