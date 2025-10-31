Es el jugador más cotizado de Boca, no es titular desde el Mundial de Clubes y Úbeda lo quiere tener en cuenta para el Superclásico

Boca transita una recta final de temporada vital. No solo tiene por delante el Superclásico ante River, sino que además pelea por el título del Torneo Clausura y por asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Para intentar cumplir los objetivos con creces, Claudio Úbeda puso en marcha una estrategia de recuperación de confianza para varios protagonistas.

El caso más resonante de este plan es el de Kevin Zenón. El volante, actualmente considerado el jugador más cotizado del plantel xeneize con un valor de mercado que ronda los siete millones de euros según Transfermarkt, lleva cinco meses sin ser titular y disputó apenas 38 minutos en los últimos ocho partidos. Pasó de ser un inamovible para Fernando Gago y jugar los tres partidos de fase de grupos del Mundial de Clubes desde el arranque a quedar relegado.

Bajo ese contexto, la intención de Úbeda, según pudo saber Bolavip, es que Zenón recupere inmediatamente el rodaje y la confianza perdida. Esta idea podría incluir que el volante sume minutos este domingo ante Estudiantes de La Plata, pero el foco estaría puesto contra River, asumiendo desde un principio que difícilmente lo haga como titular.

Kevin Zenón, mediocampista de Boca, volvería a tener un lugar importante en el plantel (Getty).

La estrategia de Úbeda: una gestión de plantel para llegar entero

La decisión de recuperar o “tener más en cuenta” a Zenón forma parte de una estrategia más amplia de gestión de grupo que aplica Úbeda en esta recta final. La directiva consta en dar rodaje y motivación a todos los jugadores que perdieron terreno en el segundo semestre, con el objetivo de que el plantel llegue al tramo decisivo con las energías renovadas.

Esta filosofía ya se puso en práctica con los minutos sumados por jugadores como Luis Advíncula y Tomás Belmonte ante Barracas Central. En la misma sintonía, y si el trámite de los próximos partidos lo permite, el cuerpo técnico buscará realizar todos los cambios disponibles para que la mayor cantidad de futbolistas se sientan “en consideración”.

Así, tal como anticipó el periodista Diego Monroig en ESPN, si bien la titularidad no es inmediata, Zenón “va a tener que recuperar ese terreno”. “No descarto que en los próximos partidos comience a sumar minutos de a poco. Pero sí está en la consideración”, expresó. En Boca aspiran a recuperar la mejor versión de un jugador que supo ser vital dentro de la cancha, con el plus de hacerlo en el cierre del año.

