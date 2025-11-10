Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Fuego en La Bombonera: el insólito motivo por el que hubo un incendio horas después del Superclásico entre Boca y River

Mientras en el Xeneize aún reina la alegría por el triunfo ante el Millonario, su estadio sufrió un inesperado accidente que necesitó del auxilio de bomberos.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
La Bombonera sufrió un inesperado incendio tras el Superclásico.
© Bolavip/GettyLa Bombonera sufrió un inesperado incendio tras el Superclásico.

El último Superclásico quedará en la memoria no solo por el triunfo de Boca sobre River, sino por un recibimiento que hizo recordar a las viejas usanzas del fútbol argentino. La hinchada Xeneize, en un despliegue que pareció recuperar una tradición obsoleta, lanzó una lluvia de papelitos desde cada rincón de La Bombonera. Sin embargo, nadie pensaba que ese color se convertiría en un inesperado dolor de cabeza casi 24 horas después.

Mientras el barrio de La Boca atravesaba la resaca de euforia por el triunfo, y el fervor del recibimiento ya quedaba en la retina y los teléfonos celulares, los restos materiales del festejo encendieron las alarmas, al punto de requerir la urgente intervención de los servicios de emergencia. Es que parte de papelitos que quedaron acumulados entre los asientos, pasillos y escalones de la Bombonera terminaron siendo el origen de un foco de incendio que se desató en una de las bandejas del estadio.

Según pudo saber Bolavip, el accidente se produjo específicamente en la segunda bandeja sur. Ante la emergencia, fue necesaria la presencia de los Bomberos Voluntarios de La Boca, así como personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias). Uno de los reportes realizados describió la situación como un “proceso ígneo en forma irregular sobre papeles”.

El operativo de seguridad montado en La Bombonera para apagar un incendio generado por papeles de los festejos del Superclásico.

El operativo de seguridad montado en La Bombonera para apagar un incendio generado por papeles de los festejos del Superclásico.

Afortunadamente, la rápida acción de los equipos de rescate para acudir al estadio permitió atacar y extinguir las llamas sin que la situación escale a mayores. Todo indica que no habría heridos ni daños estructurales, quedando desactivado cualquier tipo de peligro.

La sanción económica que recibirá Boca tras la victoria ante River en el Superclásico

Por si el pequeño susto que provocó el incendio no resultaba suficiente, prácticamente en paralelo Boca sufrió otro revés extrafutbolístico como consecuencia de la victoria ante River: la Liga Profesional de Fútbol le impondrá una multa por el exceso de particulares sobre el césped tras el pitazo final.

Publicidad
Toda la verdad sobre la chance de que Paulo Dybala deje Roma y se convierta en nuevo jugador de Boca

ver también

Toda la verdad sobre la chance de que Paulo Dybala deje Roma y se convierta en nuevo jugador de Boca

Fue héroe en un Superclásico, salió campeón del mundo con Boca y reapareció en La Bombonera ante River: “Sentí la misma emoción”

ver también

Fue héroe en un Superclásico, salió campeón del mundo con Boca y reapareció en La Bombonera ante River: “Sentí la misma emoción”

Según pudo saber Bolavip, cuando La Bombonera alcanzaba su clímax, más público de lo permitido ingresó a la cancha al momento de los festejos. Por el momento se desconoce el monto de la cifra que deberá pagar el Xeneize, sin embargo, el club ya se encuentra trabajando en conjunto a la Liga y Boca para identificar a los responsables. Entre ellos también se incluye el hincha que recibió la agresión de Maxi Salas por filmar en un tono burlón al plantel de River mientras se retiraba del campo.

Datos clave

  • Los papelitos del recibimiento en La Bombonera causaron un foco de incendio 24 horas después.
  • El incendio ocurrió en la segunda bandeja sur del estadio de Boca Juniors.
  • Fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios de La Boca y personal del SAME.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Toda la verdad sobre la chance de que Dybala se convierta en jugador de Boca
Boca Juniors

Toda la verdad sobre la chance de que Dybala se convierta en jugador de Boca

Borja, con las horas contadas en River: los dos equipos que ya negocian su llegada
River Plate

Borja, con las horas contadas en River: los dos equipos que ya negocian su llegada

Deportivo Riestra vs. Independiente por el Torneo Clausura: ¡Formaciones confirmadas!
Fútbol Argentino

Deportivo Riestra vs. Independiente por el Torneo Clausura: ¡Formaciones confirmadas!

Fue héroe en un Superclásico, salió campeón del mundo con Boca y reapareció en La Bombonera ante River: “Sentí la misma emoción”
Boca Juniors

Fue héroe en un Superclásico, salió campeón del mundo con Boca y reapareció en La Bombonera ante River: “Sentí la misma emoción”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo