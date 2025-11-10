Fuego en La Bombonera: el insólito motivo por el que hubo un incendio horas después del Superclásico entre Boca y River

El último Superclásico quedará en la memoria no solo por el triunfo de Boca sobre River, sino por un recibimiento que hizo recordar a las viejas usanzas del fútbol argentino. La hinchada Xeneize, en un despliegue que pareció recuperar una tradición obsoleta, lanzó una lluvia de papelitos desde cada rincón de La Bombonera. Sin embargo, nadie pensaba que ese color se convertiría en un inesperado dolor de cabeza casi 24 horas después.

Mientras el barrio de La Boca atravesaba la resaca de euforia por el triunfo, y el fervor del recibimiento ya quedaba en la retina y los teléfonos celulares, los restos materiales del festejo encendieron las alarmas, al punto de requerir la urgente intervención de los servicios de emergencia. Es que parte de papelitos que quedaron acumulados entre los asientos, pasillos y escalones de la Bombonera terminaron siendo el origen de un foco de incendio que se desató en una de las bandejas del estadio.

Según pudo saber Bolavip, el accidente se produjo específicamente en la segunda bandeja sur. Ante la emergencia, fue necesaria la presencia de los Bomberos Voluntarios de La Boca, así como personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias). Uno de los reportes realizados describió la situación como un “proceso ígneo en forma irregular sobre papeles”.

El operativo de seguridad montado en La Bombonera para apagar un incendio generado por papeles de los festejos del Superclásico.

Afortunadamente, la rápida acción de los equipos de rescate para acudir al estadio permitió atacar y extinguir las llamas sin que la situación escale a mayores. Todo indica que no habría heridos ni daños estructurales, quedando desactivado cualquier tipo de peligro.

La sanción económica que recibirá Boca tras la victoria ante River en el Superclásico

Por si el pequeño susto que provocó el incendio no resultaba suficiente, prácticamente en paralelo Boca sufrió otro revés extrafutbolístico como consecuencia de la victoria ante River: la Liga Profesional de Fútbol le impondrá una multa por el exceso de particulares sobre el césped tras el pitazo final.

Según pudo saber Bolavip, cuando La Bombonera alcanzaba su clímax, más público de lo permitido ingresó a la cancha al momento de los festejos. Por el momento se desconoce el monto de la cifra que deberá pagar el Xeneize, sin embargo, el club ya se encuentra trabajando en conjunto a la Liga y Boca para identificar a los responsables. Entre ellos también se incluye el hincha que recibió la agresión de Maxi Salas por filmar en un tono burlón al plantel de River mientras se retiraba del campo.

