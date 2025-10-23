El golazo de chilena de Joaquín Panichelli para Racing de Estrasburgo por la UEFA Conference League

Este jueves y por la segunda jornada de la UEFA Conference League, Racing de Estrasburgo empató 1-1 contra Jagiellonia en un duelo clave para la tabla de posiciones. Sin embargo, los flashes se los llevó Joaquín Panichelli, que convirtió un verdadero golazo de chilena que sirvió para igualar el trámite del encuentro y así rescatar un punto muy valioso de cara al futuro inmediato.

Cuando parecía que el elenco polaco se llevaba la victoria en territorio francés y daba el gran batacazo del día, apareció el goleador para cambiar el curso abruptamente. Con una magnífica pirueta y así continuar con su inmenso presente en el que anota cada vez más seguido, el atacante albiceleste volvió a marcar para desatar la alegría en el público de Estrasburgo.

Lo cierto es que Panichelli desenfundó una excelente chilena y marcó un golazo que empató el partido ante Jagiellonia Białystok. De esta manera, el delantero argentino extendió aún más su notable presente que atraviesa desde que arribó a Racing de Estrasburgo en el reciente mercado de pases. Además de ser el máximo goleador de la Ligue 1, también marca internacionalmente.

La jugada en cuestión nació en los pies de Valentín Barco, que ejecutó la pelota parada como habitualmente suele pasar. El envío aéreo fue hacia el segundo palo, Guéla Doué la bajó de cabeza y Panichelli protagonizó una extraordinaria pirueta. Además del movimiento, el centrodelantero puso la pelota contra el palo, alejándola del arquero y del defensor que estaba sobre la línea.

Cabe recordar que su presente es realmente muy bueno. En lo que va de la temporada 2025/26, Joaquín acumula 8 goles en 11 partidos para demostrar que la inversión realizada hace apenas un puñado de meses estuvo bien llevada a cabo. De esta manera, el futbolista con pasado en las divisiones inferiores de River, tiene una de las mejores estadísticas de todo Europa.

Así las cosas, también vale resaltar que Panichelli es el máximo goleador de la Ligue 1. En tan solo 8 jornadas disputadas, lleva 7 anotaciones y lidera la tabla de principales artilleros en el certamen doméstico. No solo mantiene un excelente promedio, sino que está un tanto por encima de su primer perseguidor que es Mason Greenwood (Marsella) y a dos de Ansu Fati (Mónaco).