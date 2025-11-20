El aviso de Colapinto sobre el GP de Las Vegas, donde chocó en 2024: “Extra de concentración”

Ya confirmado como piloto oficial de Alpine para el 2026, Franco Colapinto puede ahora enfocarse por completo en lo que tiene por delante. Y, en este caso, eso es el Gran Premio de Las Vegas, una carrera que resultó un tanto agridulce para él en 2024 con Williams.

Mira toda la acción de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas por Disney+

Colapinto venía teniendo un buen rendimiento en el callejero, y siendo rápido, pero sufrió el accidente que lo condicionó hasta final de aquella temporada, con un auto que fue refaccionado con partes viejas por la falta de presupuesto del equipo. Aun así, el argentino cree que esta clase de circuitos son “su fuerte” y así lo anticipó en diálogo con ESPN.

“Yo creo que los circuitos callejeros son circuitos en los que me gusta manejar a mí, primero; que siempre tengo buena performance, al menos así fue en las cinco pistas callejeras que corrí, Bakú, Singapur, acá el año pasado…”, inició Franco. “Creo que los circuitos callejeros me caen bien por lo general”, avisó.

Colapinto cree que puede tener una buena performance en Las Vegas.

“Esa adrenalina, ese extra de concentración que te da la presión cuando corres de noche y vas cerca de las paredes ayuda, así que nada, eso es lo que a veces me cae bien y creo que acá en Las Vegas será el caso también“, completó el piloto argentino.

El accidente de Colapinto en Las Vegas 2024

ver también Tras fulminar a Colapinto, los hinchas argentinos destrozaron a Lance Stroll: “Manco”

Franco Colapinto había sido muy veloz en las pruebas libres y en el inicio de la clasificación de Las Vegas 2024 con Williams. Sin embargo, terminó estrellando su FW 21 contra las barreras, pegadas a la pista. Eso afectó todo su fin de semana: terminó largando desde el pitlane con un auto arreglado como se pudo, y terminó en el puesto 14.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Williams tampoco tenía presupuesto para rediseñar las partes afectadas por el accidente y utilizó componentes viejos para las últimas dos carreras de la temporada en Qatar y Abu Dhabi, carreras que Colapinto directamente no pudo terminar y empañaron una temporada que había iniciado de forma notable.

En síntesis

Franco Colapinto afirmó que los circuitos callejeros son su “fuerte” y siempre ha tenido buena performance en ellos.

afirmó que los son su y siempre ha tenido buena en ellos. Franco Colapinto mencionó a Bakú y Singapur como pistas callejeras donde tuvo buena performance .

mencionó a y como pistas callejeras donde tuvo . Colapinto tuvo un accidente en la clasificación de Las Vegas 2024 con Williams, terminando 14º la carrera tras largar del pitlane.

Publicidad