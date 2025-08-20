Juan Román Riquelme eligió al mejor jugador de River que enfrentó: “Era una sensación rara”

Juan Román Riquelme disputó 17 Superclásicos en su carrera y, en consecuencia, se enfrentó contra grandes jugadores de River. Al ídolo de Boca nunca le costó reconocer a los buenos futbolistas del eterno rival y lo hizo tanto en su época de futbolista como después del retiro.

A lo largo de su vida, el nacido en Don Torcuato ponderó a grandes talentos del Millonario, incluso ya siendo dirigente del Xeneize. En una oportunidad, se encargó de elegir al mejor jugador que le tocó enfrentar en aquellas batallas y lo llenó de elogios.

“El único jugador de River que me daba miedo cuando lo enfrentaba era (Ariel) Ortega. Fue el mejor, sin dudas que fue el mejor“, declaró el Diez en 2019, cuando anunciaba que iba a realizar su partido despedida, que finalmente se suspendió y se llevó a cabo 4 años después.

El Burrito Ortega, el mejor jugador de River para Riquelme

Los elogios de Riquelme a Ortega

Ya en 2024, en la previa del sorteo de la Copa Sudamericana, volvió a pronunciarse sobre el Burrito: “Cuando jugaba él, yo miraba y me olvidaba la camiseta que tenía puesta. Tenía la obligación de sentarme en la tele a ver como jugaba Ortega. Fue el mejor que yo enfrenté del equipo rival, sin dudas”.

“Yo quería que él juegue. Quería ver como la paraba, como gambeteaba. Porque lo miraba por tele como frenaba y como enganchaba y pensaba: ‘¿Cómo hace?’ Entonces yo lo quería ver al lado. Era increíble”, reconoció Román.

Y concluyó: “Yo disfrutaba. Jugaba en contra y disfrutaba. Yo quería que se la den a él para que gambetee. Después no quería que me haga el gol, pero sí que se la den. Yo quería ver cómo lo hacía. Era una sensación rara, me pasaba eso”.

Los números de Juan Román Riquelme y Ariel Ortega en Superclásicos

Juan Román Riquelme enfrentó a River en 17 encuentros oficiales, con un saldo de 7 victorias, 6 empates y 4 derrotas. En total, se despachó con 4 goles y 6 asistencias en sus apariciones contra el Millonario. Además, recibió 5 tarjetas amarillas y nunca fue expulsado.

Por su parte, el Burrito disputó 12 Superclásicos, con 4 triunfos, 5 igualdades y 3 caídas. Ante Boca, Ortega marcó 1 gol y dio 5 asistencias. Además, recibió 4 tarjetas amarillas y lo expulsaron en una oportunidad.

