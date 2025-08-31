Jugador x Jugador de Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura

Boca no tuvo una actuación lúcida desde lo colectivo, pero pudo golpear a un ya muy castigado Aldosivi en los momentos justos, una vez por tiempo, para terminar imponiéndose 2-0 y sumar su tercera victoria consecutiva en el Clausura 2025. Las calificaciones.

Agustín Marchesín (6): Aunque no fue muy exigido, tuvo dos intervenciones determinantes, una ante Serrago y la otra en un tiro libre de Preciado, para mantener la valla en cero. Terminó dejando la cancha en tiempo de adición con una lesión muscular.

Juan Barinaga (6): Propició uno de los pocos caminos de ataque que tuvo Boca en la primera mitad con un par de buenas proyecciones y no sufrió en los retrocesos.

Lautaro Di Lollo (7): Clave para la victoria. Abrió el marcador con un gran cabezazo tras la decisión de no salir del área para esperar la segunda jugada tras un tiro de esquina que salió rechazado. También ganó los duelos aéreos en defensa, anticipó y fue firme en el mano a mano.

Ayrton Costa (5): Empezó el partido con algunas dudas y poco a poco se fue afianzando. Tomó la lanza y generó un ataque peligroso. Un golpe lo condicionó desde la primera media hora de juego y fue amonestado tras salir a cortar lejos.

Lautaro Blanco (5): No fue vía de ataque como en otros encuentros, aunque en una guapeada personal provocó el córner que plantó a Boca en el área de Aldosivi y derivó en el primer gol del partido.

Brian Aguirre (4): Impreciso en los toques, perdió también en cada intento de desequilibrar desde la gambeta. Enredado, intrascendente, mereció ser primer cambio para Russo.

Rodrigo Battaglia (5): Lo salvó el gol que liquidó el partido, elevándose bien para conectar de cabeza un gran centro de Paredes. Nunca pudo hacerse manija del equipo ni brindar la asistencia que el ex Roma necesita. Nunca encontró posiciones para recibir con libertad y fue asfixiado por la marca personal que le propuso Aldosivi.

Leandro Paredes (6): Lo que no consiguió desde la elaboración, incomodado igual que Battaglia por la áspera marcación del equipo local, lo pudo con ejecuciones de pelota parada. Buscó con un tiro libre directo, se animó a probar de media distancia en el inicio del partido e hizo daño con cada tiro de esquina, incluido el que puso en la cabeza de su compañero de mitad de cancha para que sentenciara el 2-0.

Carlos Palacios (5): Desconectado sobre la izquierda de la mitad de la cancha, tomó malas decisiones y perdió en el uno contra uno. Pero recuperó una pelota clave sobre la derecha y fue el asistidor de Di Lollo en el gol que le permitió a Boca abrir el marcador.

Miguel Merentiel (4): Una sucesión de malas decisiones. Cuando bajó a colaborar con la elaboración, fue errático en el pase. Las pocas veces que quedó en posición de gol, se excedió de generoso buscando sin éxito a un compañero mejor ubicado. Se fue reemplazado sin probar al arco a los 21′ del complemento.

Edinson Cavani (4): No logró gravitar ni desde el juego asociado ni dentro del área. Russo lo mantuvo en cancha, pero también terminó el partido sin probar a Carranza.

Ingresaron:

Alan Velasco (5): Zafó de su marca y generó un contragolpe peligroso que derivó en el córner que terminó en el gol de Battaglia. Se movió para recibir con libertad y tuvo mejores intenciones que lo que terminó por concretar.

Exequiel Zeballos (4): Casi no entró en juego, pero fue su desborde el que generó el córner que terminó en el gol de Battaglia.

Wiliams Alarcón (-): Ingresó a 15 minutos del final para dar una mano en mitad de cancha.

Leandro Brey (-): Reemplazó a Marchesín, lesionado, en tiempo de adición. No llegó a entrar en juego.

