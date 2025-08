La decisión final de Riquelme con Rojo y Lema, tras ser separados del plantel de Boca: “Está dispuesto”

En Boca continúa teniendo repercusiones la decisión de Miguel Ángel Russo, en connivencia con la dirigencia, de separar del plantel profesional a Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi, siendo el uruguayo el único que acercó hasta el momento una propuesta lógica para rescindir el vínculo, ofreciendo cobrar solo hasta el último día trabajado, sin que la misma fuese aceptada.

Mientras el equipo se prepara para enfrentar a Racing, el próximo sábado 9 de agosto por la cuarta fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga, ahora es la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme la que tiene entre manos una propuesta para los otros dos marginados: Rojo y Lema.

Según el periodista Augusto César, ya existieron reuniones entre los representantes de ambos defensores y el mandamás Xeneize, que ofrecerá una vía para que estos puedan dejar el club antes de la finalización de sus respectivos contratos en diciembre.

“Durante el fin de semana, la gente que maneja a Rojo y el Consejo de Fútbol empezaron a hablar de su salida. Mismo caso que quien maneja a Lema. Hasta ahora no hay ofrecimientos, pero tengo entendido que Boca estaría dispuesto a liberarlos a cambio de los 6 meses de contrato que le quedan. Habrá que ver si los jugadores están de acuerdo y si no se quedarán hasta fin de año“, expresó.

Estudiantes no hizo gestiones para repatriar a Rojo.

El ofrecimiento que se avanzó haría Riquelme a los dos zagueros es prácticamente igual al que propuso Marcelo Saracchi para disolver el vínculo y le fue rechazado. Esto tiene que ver con que en Boca sospechan que el uruguayo cuenta con una oferta que no puso a conocimiento de la dirigencia y que busca evitar la negociación de club a club.

Incluso cuando Marcos Rojo hizo un guiño al club que no cayó bien entre los hinchas de Boca, Estudiantes de La Plata no tiene intenciones de repatriarlo. Tras el posteo que el defensor dedicó al Pincha por la celebración de sus 120 años de historia, un miembro de la dirigencia fue consultado por el portal platense 0221 por la existencia de conversaciones con el jugador y su respuesta fue contundente: “No hay nada”.

Saracchi, una salida conveniente

De los tres futbolistas marginados por Russo, la de Marcelo Saracchi es la salida que más conviene al club, especialmente si se da rumbo a un equipo del exterior, sea a préstamo o a través de una venta, porque permitiría extender el plazo para hacer una nueva incorporación hasta el 31 de agosto, pero además porque liberaría un cupo de extranjero.