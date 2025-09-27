Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Con Boca fuera de la zona de Libertadores, así quedó la tabla anual tras la derrota con Defensa y Justicia

El combinado Xeneize se fue con las manos vacías de su visita a Florencio Varela y complicó sus chances de jugar la máxima cita de CONMEBOL en 2026.

Por Agustín Vetere

Boca cayó ante Defensa y Justicia.
© GettyBoca cayó ante Defensa y Justicia.

En el tramo final de la fase regular del Torneo Clausura 2025, cada punto tiene un valor crucial en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2026. En ese contexto, Boca Juniors recibió un cachetazo este sábado al caer por 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

El empate ante Central Córdoba en La Bombonera le costó caro al equipo de Russo y este sábado tampoco hizo pie. Un doblete de Abiel Osorio, con gran culpa de Agustín Marchesín en ambas acciones, sentenciaron la derrota de los de azul y oro a pesar del empate transitorio de Leandro Paredes a través de un penal.

De esta manera, el Xeneize solo tiene dos vías posibles para regresar al certamen más importante de CONMEBOL el próximo año: ganar el Clausura o meterse entre los tres mejores de la tabla anual. Hoy, tras las derrota ante el Halcón, está lejos del objetivo.

Con el resultado cosechado este domingo, el club de la Ribera quedó en la cuarta posición de la tabla anual, clasificándose por el momento a la fase de grupos de la próxima Copa Sudamericana.

Aunque el tercer puesto está muy cerca, apenas una diferencia de gol con Argentinos Juniors, ese es el lugar que otorga un boleto para la fase previa de la Libertadores. Teniendo en cuenta la eliminación de este año ante Alianza Lima, el premio sería agridulce.

Boca, atento a Rosario Central y River

Por el contrario, tanto Rosario Central, como River Plate, los equipos que hoy se están quedando con los pasajes directos a la fase de grupos de la Libertadores, tienen un partido menos que Boca y podrían complicar las matemáticas del Xeneize en caso de ganar esos duelos.

Publicidad

Pero hay un escenario en el que los de azul y oro se favorecen por el éxito de estos rivales. Es que si el Torneo Clausura queda en manos del Canalla, del Millonario o del Bicho se liberará un cupo en la parte alta. Lo mismo podría suceder en la Copa Argentina, con River y Argentinos Juniors aún en carrera por el título.

Así está la tabla anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)502531:121913111
2River Plate (LIBERTADORES)492537:162113102
3Argentinos Juniors (FASE PREVIA – LIB)472636:17191385
4Boca Juniors (SUDAMERICANA)472637:19181385
5Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)432525:121311104
6San Lorenzo (SUDAMERICANA)432622:16611105
7Tigre (SUDAMERICANA)422627:1981268
8Barracas Central (SUDAMERICANA)412531:2741186
9Huracán (SUDAMERICANA)392524:2041096
10Racing382536:28812211
11Lanús362522:193997
12Ind. Rivadavia362530:291997

El próximo partido de Boca Juniors

Tras la derrota ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, el Xeneize se reencontrará con su público el próximo fin de semana. Será ante Newell’s Old Boys en La Bombonera en el marco de la undécima jornada del Torneo Clausura 2025.

Publicidad
Con Paredes como el único aprobado, los puntajes de Boca en la derrota vs. Defensa: jugador x jugador

ver también

Con Paredes como el único aprobado, los puntajes de Boca en la derrota vs. Defensa: jugador x jugador

Los mejores memes de la derrota de Boca ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025

ver también

Los mejores memes de la derrota de Boca ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

Lee también
Qué partidos le quedan a Boca para conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2026
Boca Juniors

Qué partidos le quedan a Boca para conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron las fechas de las semifinales de la Libertadores y la Sudamericana
Fútbol Sudamericano

Se confirmaron las fechas de las semifinales de la Libertadores y la Sudamericana

Pipo Gorosito, de héroe contra Boca en la Libertadores a villano de los hinchas y una frase desafortunada: “Mostraron el c… en Argentina”
Fútbol Sudamericano

Pipo Gorosito, de héroe contra Boca en la Libertadores a villano de los hinchas y una frase desafortunada: “Mostraron el c… en Argentina”

Qué significa luxofractura, la grave lesión que sufrió Carlos Quintana en Rosario Central
Fútbol Argentino

Qué significa luxofractura, la grave lesión que sufrió Carlos Quintana en Rosario Central

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo