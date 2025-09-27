Con Boca fuera de la zona de Libertadores, así quedó la tabla anual tras la derrota con Defensa y Justicia

En el tramo final de la fase regular del Torneo Clausura 2025, cada punto tiene un valor crucial en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2026. En ese contexto, Boca Juniors recibió un cachetazo este sábado al caer por 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

El empate ante Central Córdoba en La Bombonera le costó caro al equipo de Russo y este sábado tampoco hizo pie. Un doblete de Abiel Osorio, con gran culpa de Agustín Marchesín en ambas acciones, sentenciaron la derrota de los de azul y oro a pesar del empate transitorio de Leandro Paredes a través de un penal.

De esta manera, el Xeneize solo tiene dos vías posibles para regresar al certamen más importante de CONMEBOL el próximo año: ganar el Clausura o meterse entre los tres mejores de la tabla anual. Hoy, tras las derrota ante el Halcón, está lejos del objetivo.

Con el resultado cosechado este domingo, el club de la Ribera quedó en la cuarta posición de la tabla anual, clasificándose por el momento a la fase de grupos de la próxima Copa Sudamericana.

Aunque el tercer puesto está muy cerca, apenas una diferencia de gol con Argentinos Juniors, ese es el lugar que otorga un boleto para la fase previa de la Libertadores. Teniendo en cuenta la eliminación de este año ante Alianza Lima, el premio sería agridulce.

Boca, atento a Rosario Central y River

Por el contrario, tanto Rosario Central, como River Plate, los equipos que hoy se están quedando con los pasajes directos a la fase de grupos de la Libertadores, tienen un partido menos que Boca y podrían complicar las matemáticas del Xeneize en caso de ganar esos duelos.

Pero hay un escenario en el que los de azul y oro se favorecen por el éxito de estos rivales. Es que si el Torneo Clausura queda en manos del Canalla, del Millonario o del Bicho se liberará un cupo en la parte alta. Lo mismo podría suceder en la Copa Argentina, con River y Argentinos Juniors aún en carrera por el título.

Así está la tabla anual

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIBERTADORES) 50 25 31:12 19 13 11 1 2 River Plate (LIBERTADORES) 49 25 37:16 21 13 10 2 3 Argentinos Juniors (FASE PREVIA – LIB) 47 26 36:17 19 13 8 5 4 Boca Juniors (SUDAMERICANA) 47 26 37:19 18 13 8 5 5 Deportivo Riestra (SUDAMERICANA) 43 25 25:12 13 11 10 4 6 San Lorenzo (SUDAMERICANA) 43 26 22:16 6 11 10 5 7 Tigre (SUDAMERICANA) 42 26 27:19 8 12 6 8 8 Barracas Central (SUDAMERICANA) 41 25 31:27 4 11 8 6 9 Huracán (SUDAMERICANA) 39 25 24:20 4 10 9 6 10 Racing 38 25 36:28 8 12 2 11 11 Lanús 36 25 22:19 3 9 9 7 12 Ind. Rivadavia 36 25 30:29 1 9 9 7

El próximo partido de Boca Juniors

Tras la derrota ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, el Xeneize se reencontrará con su público el próximo fin de semana. Será ante Newell’s Old Boys en La Bombonera en el marco de la undécima jornada del Torneo Clausura 2025.

