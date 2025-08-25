La impactante oferta de Bayer Leverkusen por Equi Fernández y los millones que le entrarían a Boca por el pase

Luego de que se caiga su transferencia a la Real Sociedad de España, Equi Fernández permaneció en Al Qadsiah de Arabia Saudita a la espera de nuevas ofertas para seguir con su carrera en el viejo continente y así estar en el radar de Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

En este sentido, en las últimas horas llegó una millonaria propuesta por parte del Bayer Leverkusen de Alemania, que está interesado en quedarse con el argentino. Debido a esto, en Boca están atentos debido a que podrán cobrar un porcentaje de la transferencia por derechos de formación.

Según lo informado por el periodista Fabrizio Romano, el elenco alemán presentó una oferta de 30 millones de euros por Equi Fernández sin complementos y con una cláusula de plusvalía del 15 % sobre las ganancias futuras en caso de que transfieran al volante en un futuro.

Continuando con la información, la fuente citada agregó que Fernández está interesado en emigrar a Europa. Es por eso dialogó con los directivos de Al Qadsiah para pedirles que acepten la oferta y le permitan marcharse a la Bundesliga.

Así las cosas, en el elenco de la Ribera están expectantes porque cobrarán aproximadamente un 4% de la transferencia. Es decir, ingresarían por lo menos 1,2 millones de euros por esta transferencia del mediocampista de 23 años al fútbol del viejo continente.

Si la operación llega a buen puerto, Equi Fernández tendrá su primera experiencia en Europa. Además, compartirá plantel con futbolistas argentinos como Exequiel Palacios, Alejo Sarco y Claudio Echeverri, quien llegó al club alemán en este mercado de pases a préstamo del Manchester City.

Los números de Equi Fernández en Al-Qadsiah

Desde su llegada al elenco árabe, el mediocampista argentino de 22 años lleva disputados un total de 37 partidos. En los mismos, convirtió un gol y aportó cuatro asistencias. Además, recibió cuatro tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en los 3.027 minutos que estuvo en cancha.

