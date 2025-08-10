Es tendencia:
La mala racha del Boca de Riquelme ya toma repercusión internacional: ”El peor de la historia”

En España también están sorprendidos por el momento del Xeneize.

Por Germán Carrara

El Diario AS de España publicó que este Boca "es el peor de la historia" luego del 1 a 1 con Racing en la Bombonera.
El Boca de Juan Román Riquelme, que por el momento es comando por Miguel Ángel Russo, sigue sin ganar y eso está generando tanto ruido en la Argentina que ya se escucha en el exterior. Incluso, la onda expansiva, tras el 1 a 1 ante Racing en la Bombonera este sábado 9 de agosto, impactó más allá del Océano Atlántico.

En este caso, fue en España, en donde describieron que es ”el peor Boca de la historia” por los 12 encuentros consecutivos sin triunfos, seguidilla que comenzó el 27 de abril con el 2 a 1 en el Superclásico con River en el Estadio Monumental y que continuó con el 1 a 1 vs. Tigre, el 0 a 0 con Lanús, el 0 – 1 ante Independiente, el 2 a 2 con Benfica, el 1 – 2 con Bayern Munich, el 1 a 1 con Auckland City, el 0 a 0 con Argentinos Juniors, el 1 a 1 con Unión, el 1 – 2 con Atlético Tucumán, el 0 – 1 con Huracán y el mencionado 1 a 1 con la Academia.

Boca Juniors sigue sin ganar y las sensaciones, si es que es posible, cada día son peores. Cavani entró por sorpresa en el once titular de Miguel Ángel Russo pero el uruguayo volvió a completar una muy pobre actuación”, resume el Diario AS, en su publicación de este domingo.

En ese mismo sentido, el medio de comunicación citado subraya que la Bombonera terminó ”más que enojada” e ”incrédula con el nivel” de los futbolista de Boca, y que al respecto ”hubo algunos abucheos, pero sobre todo decepción con el juego de su equipo”.

La publicación del Diario AS de España este domingo 10 de agosto.

Para cerrar, destaca el principal temor de los hinchas por estas horas, que es ver a Boca último en la tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Clausura. ”Sólo Argentinos Juniors y Aldosivi están por debajo en su grupo y ambos deben jugar este domingo, por lo que Boca podría quedar como colista”.

La mala racha de Boca también se refleja en los clásicos

Con el empate 1 a 1 en la Bombonera con Racing, Boca hilvana 7 clásicos sin victorias. El último triunfo del Xeneize fue el 18 de agosto del 2024, cuando venció por 3 a 2 a San Lorenzo en condición de local. Encima, la próxima posibilidad para romper con esta tendencia será el Superclásico de la fecha 16 en La Boca el 9 de noviembre.

La seguidilla de clásicos de Boca sin ganar:

  • 1-2 con Racing (V).
  • 0-1 con un River alternativo (L).
  • 0-0 con Independiente (L).
  • 0-2 con Racing (V).
  • 1-2 con River en el último Superclásico (V).
  • 0-1 y eliminación con Independiente (L).
  • 1-1 con Racing, este sábado (L).
