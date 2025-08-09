Es tendencia:
Así está la carrera hacia la Libertadores 2026: cómo quedó la tabla anual tras los empates de Boca y River

Se juega la cuarta fecha del Torneo Clausura y ya hubo movimientos en la pelea por las clasificaciones a los certámenes internacionales.

Por Agustín Vetere

Desde el jueves, los 30 equipos de la Primera División del fútbol argentino disputan la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025. Con el correr de cada fecha, los puntos toman mayor valor no solo para la clasificación a octavos de final, sino también para los certámenes internacionales del próximo año.

Este sábado estuvo cargado de partidos de primer nivel, incluyendo los clásicos de Boca ante Racing e Independiente frente a River. A pesar del buen espectáculo, solo hubo goles en La Bombonera y ambos compromisos terminaron en tablas.

En el caso del Millonario, la igualdad le sirvió para mantenerse en lo alto de la Zona B, sobre todo al jugar de visitante. Para el resto, el punto los deja aún fuera de la zona de clasificación a la próxima instancia.

De reojo, comienzan a mirar también la tabla anual, dónde hoy River está sólido en la primera posición y Boca regresó a la tercera posición, aunque debe esperar a que juegue Argentinos Juniors, que podría mandarlo nuevamente a zona de Copa Sudamericana.

Así está la tabla anual

  1. Rosario Central 41 (Libertadores)
  2. River Plate 39 (Libertadores)
  3. Boca Juniors 36 (Libertadores – Fase previa)
  4. Argentinos Juniors 35 (Sudamericana)
  5. San Lorenzo 35 (Sudamericana)
  6. Huracán 33 (Sudamericana)
  7. Racing 32 (Sudamericana)
  8. Barracas Central 32 (Sudamericana)
  9. Independiente 31 (Sudamericana)
  10. Tigre 31
  11. Independiente Rivadavia 31
  12. Deportivo Riestra 30
  13. Estudiantes 30
  14. Lanús 26
  15. Platense 25 (LIBERTADORES)*

Cómo está la tabla del Torneo Clausura

Así se jugará la fecha 5

Los puntajes de River vs. Independiente, con Franco Armani como figura

La contundente decisión de Miguel Ángel Russo tras el agónico empate de Boca ante Racing

agustín vetere
Agustín Vetere

Los puntajes de River vs. Independiente, con Franco Armani como figura
Los puntajes de River vs. Independiente, con Franco Armani como figura

