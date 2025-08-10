La tajante decisión de Miguel Russo después del empate de Boca frente a Racing y de suspender la conferencia de prensa

Boca empató frente a Racing en La Bombonera, sumó su decimosegundo partido en fila sin conocer la victoria y, como si fuese poco, Miguel Ángel Russo no se hizo presente en la conferencia de prensa, lo que alimentó el rumor de una posible salida.

Los hinchas que se hicieron presentes en el Alberto J. Armando no quedaron satisfechos con la producción futbolística del Xeneize, más allá de lo que fue el resultado en sí. A pesar de que hubo pequeños pasajes del cotejo en el que mereció conseguir el triunfo, desde hace tiempo el rendimiento del equipo va en una involución constante.

Tras lo que fue la jornada del sábado, que terminó cerca de las 19:00, Russo decidió darle el domingo libre a todos los jugadores del plantel, y se lo comunicó a Juan Román Riquelme, como así también al resto de la Comisión Directiva y a Marcelo Delgado, el único integrante que quedó en el Consejo de Fútbol luego de lo que fueron las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini.

Según pudo saber BOLAVIP, el grupo de futbolistas que lidera el DT con pasado en Racing, Rosario Central, Lanús y Estudiantes de La Plata, recién volverá a trabajar en las instalaciones de Boca Predio durante el turno vespertino del lunes 11 de agosto.

El plantel de Boca se retira de La Bombonera tras empatar con Racing.

Los próximos partidos de Boca

Fecha 5, Torneo Clausura – Independiente Rivadavia vs. Boca – domingo 17 de agosto, 20:30.

– domingo 17 de agosto, 20:30. Fecha 6, Torneo Clausura – Boca vs. Banfield – sin día ni horario confirmado.

