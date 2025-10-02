Por qué Paulo Dybala renovará un contrato “de por vida” con Roma y cómo puede afectarlo para la Selección Argentina

Arabia Saudita, Boca, la MLS, Atalanta, Benfica y muchos equipos más. Paulo Dybala interesó en diversos clubes en los últimos mercados de pases, pero el mediapunta campeón del mundo con la Selección Argentina siempre eligió seguir en la Roma.

De hecho, este jueves trascendió que el cordobés que arribó en julio del 2022 al conjunto capitalino está en negociaciones para extender su contrato por cuatro temporadas más, alargando su vínculo actual -con vencimiento en junio de este 2026- hasta 2030.

Portales como Corriere dello Sport señalan que el contrato que buscan en Roma que Dybala firme sea catalogado como “de por vida”, ya que la Joya jugaría en la Loba hasta sus 36 años. Hoy tiene 31, pero en un mes cumplirá uno más. De ser así, el surgido en Instituto completaría un total de 18 años de carrera en la Serie A italiana: 3 en Palermo, 7 en Juventus y 8 en Roma. Sí, pasaría más años en la capital que en Turín.

Todavía restan detalles para que esta cuestión llegue a su fin y que el acuerdo sea oficial. Según las fuentes citadas, todo va por buen camino para que Paulo Dybala extienda su contrato hasta junio de 2030.

¿Cómo puede afectar a Paulo Dybala su renovación en relación a la Selección Argentina?

Hoy por hoy, Paulo Dybala corre de atrás en la Selección Argentina. Sin embargo, si su temporada en Roma posee buenos registros y no sufre tantas lesiones, es posible que el oriundo de Laguna Larga pueda estar en el Mundial 2026.

Su renovación, por más extensa que sea, es una buena noticia para que esto pueda darse, ya que su vínculo actual expira en plena Copa del Mundo. Con vencimiento vigente en junio de 2026, si Dybala viaja a Norteamérica con la Selección tendría en su cabeza la resolución de su futuro. Por este motivo, resolverlo de antemano puede ser fundamental.

Publicidad

Publicidad

Por qué Dybala buscaría renovar de por vida con Roma

Hubo muchos rumores acerca de la posible salida de Dybala en los últimos meses, pero el argentino siempre señaló que quiere respetar su vínculo con Roma. Ahora, con la renovación, esto queda más que confirmado.

Lo cierto es que Paulo Dybala tiene su vida hecha y consolidada en Italia, y recientmente anunció que será padre por primera vez. Por ende, resulta lógico pensar que, más allá de lo futbolístico, lo cotidiano de su vida en Roma es un factor clave para asegurarse sus últimos años en el fútbol en la Loba.

El salario actual de Paulo Dybala

El diario francés L’Equipe, publicó un informe sobre los cinco salarios más altos de las cinco grandes ligas del viejo continente. Allí, aparecen dos futbolistas argentinos, como lo son Paulo Dybala y Lautaro Martínez en la Serie A de Italia.

Publicidad

Publicidad

Acorde a estos reportes, la Joya, en la Roma, cobra un salario de 1,166 millones de dólares al mes, por lo que su sueldo anual escala a 13,996 millones de la misma moneda por año, por lo que se convirtió en el tercer jugador que más cobra en la liga de Italia.