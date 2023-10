Llegó el martes 10 de octubre para Boca. Con la cuenta regresiva para la final de la CONMEBOL Libertadores en marcha, el Xeneize tendrá una parada brava, enfrentando a Belgrano en Alberdi. Jorge Almirón saldrá con un mix de titulares y suplentes, con algunos futbolistas que ni siquiera viajaron a Córdoba.

Dentro de las últimas novedades del club de la Ribera está la palabra de Guillermo Fernández, uno de los que se quedó en Buenos Aires. También hay noticias sobre Valentín Barco, quien podría estar transitando sus últimas semanas en la institución. A continuación, los principales títulos del Mundo Boca.

Horario confirmado para la final de la Copa Libertadores

Que se iba a disputar en el Maracaná el 4 de noviembre ya era sabido hace tiempo. Hace escasos días, se confirmaron a Boca y a Fluminense como los protagonistas del duelo. Ahora, este lunes 9 de octubre, la CONMEBOL hizo oficial el horario de la final de la Copa Libertadores.

Como sucede desde el 2019, en donde las finales del certamen copero se dan de manera neutral, el horario escogido es en plena tarde, y en este caso, será a las 17 horas de dicho sábado 4 de noviembre.

Pol Fernández contó la verdad de su bajo rendimiento: “Me costó mucho”

El pasado lunes, en diálogo con El Canal de Boca, el mediocampista habló del bajón futbolístico que tuvo.

“En mi caso, a principios de año me costó mucho porque tuve problemas muy personales que me afectaron y traté de manejarlo internamente con mi familia y que no me repercutiera en lo futbolístico. Es difícil dejar de lado eso. Ya pude superarlo un poco, estoy más tranquilo y trato de disfrutar”, explicó el 8.

Y agregó: “Trato de mantener una línea y me enfoco en entrenar. A veces pasa por los momentos también, no todos somos iguales y muchas veces el compañero te ayuda pero otras no puede”.

La orden que Pol Fernández le dio a Figal en la definición por penales entre Boca y Palmeiras

El mediocampista Xeneize había fallado en la tanda ante Nacional de Uruguay, por los octavos de final, y se encargó de reconocer que cargaba con esa mochila de la que quería deshacerse. Por ello, reveló una orden que le dio a su compañero Nicolás Figal en plena definición en Brasil.

“Antes del cuarto penal de Palmeiras, me acerqué a Figal y le dije ‘vas vos, yo cierro la tanda’. Estaba muy confiado y venía con bronca por el penal que erré contra Nacional. Me lo quería sacar”, manifestó en diálogo con el Canal de Boca.

Agüero, contundente sobre el Colo Barco: “Manchester City seguro se lo lleva”

El Kun se deshizo en elogios y hasta hizo un anuncio.

“Juega bien. Muy buen jugador. ¿Va a durar un poco más en Boca o no? No creo que dure mucho. Es muy bueno. Manchester City seguro se lo lleva”, exteriorizó Agüero, que jugó durante una década en la mencionada entidad inglesa, donde es ídolo absoluto.