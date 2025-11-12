Leandro Paredes ilusionó a Boca con la llegada de Neymar para jugar la Copa Libertadores: “Lo esperamos”

Luego del entrenamiento en el predio de Ezeiza, el capitán de Boca, Leandro Paredes, habló con los medios en conferencia de prensa. Allí, habló sobre el presente del equipo, así como también bancó a Claudio Úbeda teniendo en cuenta que aún no se definió su continuidad de cara a 2026.

Además, pensando en la Copa Libertadores de la próxima temporada, en la que el Xeneize jugará la fase de grupos tras dos años de ausencia, el mediocampista de 31 años ilusionó a los hinchas con la posibilidad de incorporar a Neymar, con quien compartió plantel en PSG durante 4 temporadas.

Es que, en diálogo con Mundo Boca Radio, el capitán del Xeneize fue consultado sobre la posibilidad de seducir al brasileño para sumarlo para el 2026 y reveló que hablan seguido por la relación de amistad que tienen. Además, afirmó que lo esperan con los brazos abiertos.

“Hablo mucho con Ney, tenemos una relación muy buena. Somos amigos y estamos en contacto. Él está en su club y hay que tener respeto por los otros clubes y por la decisión de los demás jugadores, así que no puedo hablar mucho”, inició al respecto el volante del elenco de la Ribera.

“Lo esperamos si quiere”, cerró, ilusionando a todos los hinchas con contar con el astro brasileño para la próxima temporada. Cabe destacar que Ney tiene contrato con Santos hasta fines de este año, por lo que se podrá marchar con el pase en su poder si así lo desea.

Además, el presente futbolístico de Ney en el Peixe no es el mejor. En los últimos días fue criticado en la derrota de su equipo ante Flamengo por 3 a 2 y están en zona de descenso a la Serie B, a falta de cinco fechas para el cierre del Brasileirao. Por el momento están a dos puntos de Vitoria, el último equipo en salvarse.

El rumor de Neymar y Rosario Central

Semanas atrás también comenzó a surgir el rumor de que Neymar estaría en el radar de Rosario Central, debido a que el Canalla clasificó a la Copa Conmebol Libertadores y tiene en su plantel a Ángel Di María, quien jugó con el brasileño durante 5 temporadas en el Paris Saint Germain.

Al respecto de esto, Ariel Holan, entrenador del Canalla, fue consultado al respecto y afirmó que no hay nada al respecto. “Por un lado me río por lo de Neymar y por otro me molesta. Ha sido una constante tratar de bajarle el precio a la campaña de Central, no sé por qué”, soltó.

