Leandro Paredes motivó a todo Boca con solo cinco palabras en la previa de los octavos de final del Torneo Clausura

La victoria 2-0 sobre Tigre del último domingo en La Bombonera fue la sexta consecutiva para Boca, que encontró su mejor forma futbolística sobre el cierre de la primera fase del Torneo Clausura, finalizando en la primera posición de la Zona A, y que con esa confianza llega a los playoffs por el título, en cuya primera instancia recibirá a Talleres de Córdoba, el próximo domingo 23 de noviembre desde las 20.00.

Que el Xeneize haya podido dejar atrás las decepciones que había acumulado en un año de mucha irregularidad, incluida la de no haber logrado la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mucho tuvo que ver con el arribo de Leandro Paredes desde Europa y el rol de líder que asumió tanto dentro como fuera de la cancha.

El testimonio de sus propios compañeros, semana tras semana, es la clara prueba de que la presencia del campeón del mundo con la Selección Argentina en el plantel trasciende largamente todo lo bueno que es capaz de generar como organizador de juego. Arengas, consejos y correcciones amplían el espectro de lo que Paredes le entrega a Boca.

Este martes, en el inicio de una nueva semana de entrenamientos con los octavos de final del Torneo Clausura ante Talleres como primer objetivo, el capitán compartió en sus redes sociales un mensaje público que solo le demandó cinco palabras para motivar a todos en el Xeneize: “Juntos todo es más fácil”, escribió para acompañar una serie de fotos desde el Centro de Entrenamiento.

Las imágenes permiten identificar también la comunión que ha logrado el plantel entre los más experimentados, como Ander Herrera, Nicolás Figal y Miguel Merentiel; con otros mucho más jóvenes como Exequiel Zeballos, quien recientemente se refirió precisamente a la confianza que le dan los más grandes en el día a día como una de las claves en la levantada de su rendimiento.

Paredes se asume líder

Apenas consumado el triunfo de Boca 2-0 sobre Tigre en La Bombonera, Leandro Paredes ya se había referido a ese rol de líder que nunca dudó en asumir desde su regreso desde Europa. “Creo que le di confianza y ayudé a sacarle la responsabilidad a muchos para que puedan disfrutar. Están en el club más grande de todo América, entonces que ellos puedan disfrutar y yo estar bien es un placer, así que estoy feliz”, manifestó.

Previo a ese partido, Exequiel Zeballos había hecho un agradecimiento público al capitán por darle la confianza necesaria para reencontrarse con su mejor nivel y volverse un futbolista clave en la alineación Xeneize: “Le tengo que agradecer a los referentes, al 5, que me dio mucha confianza. Siempre me da para delante, me da mucho cariño y es lo que necesitaba. Estoy contento y le doy las gracias”, comentó.

