Boca Juniors

Atento Boca: la nueva propuesta que recibió Ayrton Costa para disputar el Mundial 2026 con otra selección

El defensor del Xeneize puede tramitar la ciudadanía ya que su abuelo es nacido en el país insular de África.

Por Nahuel De Hoz

Ayrton Costa, defensor de Boca.
Ayrton Costa, defensor de Boca.

Es un hecho conocido que dos selecciones nacionales ya clasificadas a la próxima Copa del Mundo 2026, se pelean por Ayrton Costa. El defensor de gran actualidad en Boca, fue coqueteado para tramitar la doble nacionalidad tanto para Paraguay como para Cabo Verde, con el claro objetivo de ser parte del plantel que represente a dichos países en el Mundial del año que viene.

En las últimas semanas se reveló que el zaguero central tiene descendencia paraguaya, por lo que podía hacer uso de la ciudadanía y así estar habilitado para ser convocado por Gustavo Alfaro. En el mismo sentido, también salió a la luz que tiene raíces caboverdeanas ya que su abuelo nació en el pequeño país insular, ubicado al oeste del continente africano.

Lo cierto es que, según pudo saber Bolavip, Cabo Verde le hizo la oferta a Costa para empezar los tramites de la nacionalidad. Aunque la propuesta se la acercaron al representante y no a él de manera directa, se debe a una mera cuestión protocolar y cuenta con el mismo objetivo: que juegue el Mundial 2026 para el combinado del archipiélago del Océano Atlántico.

Claro que esta situación se lleva a cabo por el excelente rendimiento que está teniendo Ayrton desde su arribo al Xeneize, donde se convirtió en titular indiscutido a base de buenos partidos. Sin embargo, hay otro punto a tener en cuenta y es el marketing. Para un combinado nacional tan pequeño como Cabo Verde, contar con un futbolista de Boca puede ser un plus.

En definitiva, desde la embajada del país africano ya iniciaron las gestiones formales para convencer al defensor de seguir el legado que heredó de su abuelo y ahora depende del jugador tomar una decisión al respecto. Cabe recordar que la Copa del Mundo 2026 comienza el próximo 11 de junio y finaliza el 19 de julio, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

De todas maneras, cabe destacar que la máxima prioridad de Costa es jugar para Paraguay. Salvo algún inconveniente inesperado, todo indica que el zaguero central realizaría todos los trámites burocráticos correspondientes para estar en condiciones legales de vestir la camiseta del seleccionado guaraní durante y tener así su primera experiencia mundialista en la nación vecina.

DATOS CLAVE

  • El protagonista Ayrton Costa (Boca) es tentado por Paraguay y Cabo Verde para tramitar la doble nacionalidad.
  • Cabo Verde hizo una oferta al representante de Costa para que el defensor juegue el Mundial 2026 por el país africano.
  • La máxima prioridad de Ayrton Costa es jugar para la Selección de Paraguay en el Mundial 2026.
