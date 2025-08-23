Los convocados de Boca para recibir a Banfield: los 4 jugadores borrados por Russo

Después de haber conseguido su primera victoria desde abril, Boca Juniors buscará volver a sumar de a tres en su casa. Este domingo a las 18.15, el equipo de la Ribera recibirá a Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura. Para este compromiso, Miguel Ángel Russo definió la convocatoria con muchas novedades.

A diferencia del encuentro ante Independiente Rivadavia, donde decidió que los 30 integrantes del plantel viajaran a Mendoza, esta vez la nómina se redujo a 24 nombres. Los primeros dos en salir son Tomás Belmonte y Ander Herrera, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

La gran novedad está en los que se quedaron afuera por decisión del director técnico. Por un lado están Ignacio Miramón, Agustín Martegani y Lucas Blondel, tres que están relegados en la consideración. El otro es Kevin Zenón, quien no volvió a sumar minutos desde que pidió ser vendido en este mercado de pases.

Lista de convocados de Boca

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Frank Fabra.

: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Frank Fabra. Mediocampistas : Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Williams Alarcón, Malcom Braida y Carlos Palacios.

: Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Williams Alarcón, Malcom Braida y Carlos Palacios. Delanteros: Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Lucas Janson, Exequiel Zeballos, Brian Aguirre y Alan Velasco.

El posible 11 de Boca para recibir a Banfield

Se espera que Russo no haga grandes modificaciones respecto al equipo que ganó en el Malvinas Argentinas. El gran interrogante era si Carlos Palacios le cedía su lugar a Alan Velasco, quien viene de marcar su primer gol con la camiseta de Boca el pasado fin de semana. Sin embargo, el DT mantuvo el 11 que triunfó el pasado domingo.

De esta manera, el Xeneize saldría a la cancha con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

