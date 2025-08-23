Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Los convocados de Boca para recibir a Banfield: los 4 jugadores borrados por Russo

El entrenador concentra a 24 futbolistas para recibir al Taladro. Bajó a 6 de la lista de Mendoza.

Por Joaquín Alis

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.
© GettyMiguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

Después de haber conseguido su primera victoria desde abril, Boca Juniors buscará volver a sumar de a tres en su casa. Este domingo a las 18.15, el equipo de la Ribera recibirá a Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura. Para este compromiso, Miguel Ángel Russo definió la convocatoria con muchas novedades.

A diferencia del encuentro ante Independiente Rivadavia, donde decidió que los 30 integrantes del plantel viajaran a Mendoza, esta vez la nómina se redujo a 24 nombres. Los primeros dos en salir son Tomás Belmonte y Ander Herrera, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

La gran novedad está en los que se quedaron afuera por decisión del director técnico. Por un lado están Ignacio Miramón, Agustín Martegani y Lucas Blondel, tres que están relegados en la consideración. El otro es Kevin Zenón, quien no volvió a sumar minutos desde que pidió ser vendido en este mercado de pases.

Lista de convocados de Boca

  • Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.
  • Defensores: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Frank Fabra.
  • Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Williams Alarcón, Malcom Braida y Carlos Palacios.
  • Delanteros: Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Lucas Janson, Exequiel Zeballos, Brian Aguirre y Alan Velasco.

El posible 11 de Boca para recibir a Banfield

Se espera que Russo no haga grandes modificaciones respecto al equipo que ganó en el Malvinas Argentinas. El gran interrogante era si Carlos Palacios le cedía su lugar a Alan Velasco, quien viene de marcar su primer gol con la camiseta de Boca el pasado fin de semana. Sin embargo, el DT mantuvo el 11 que triunfó el pasado domingo.

De esta manera, el Xeneize saldría a la cancha con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Publicidad
Columna vertebral definida: los 4 jugadores que Miguel Ángel Russo no negocia en la formación titular de Boca

ver también

Columna vertebral definida: los 4 jugadores que Miguel Ángel Russo no negocia en la formación titular de Boca

Alan Velasco reveló el consejo que le dio Paredes para mejorar su rendimiento en Boca: “Me da mucha confianza”

ver también

Alan Velasco reveló el consejo que le dio Paredes para mejorar su rendimiento en Boca: “Me da mucha confianza”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
La particular decisión de Russo con 6 jugadores de Boca a horas del partido con Banfield
Boca Juniors

La particular decisión de Russo con 6 jugadores de Boca a horas del partido con Banfield

El llamativo caso Miramón: de refuerzo europeo a marginado en Boca
Boca Juniors

El llamativo caso Miramón: de refuerzo europeo a marginado en Boca

El jugador de Boca que alentó a otro equipo tras ganarle a Belgrano
Boca Juniors

El jugador de Boca que alentó a otro equipo tras ganarle a Belgrano

Gabriel Rojas sueña con el llamado de Scaloni para la Selección Argentina
Fútbol Argentino

Gabriel Rojas sueña con el llamado de Scaloni para la Selección Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo