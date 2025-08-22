Columna vertebral definida: los 4 jugadores que Miguel Ángel Russo no negocia en la formación titular de Boca

Desde que comenzó su tercer ciclo a mitad de año, Miguel Ángel Russo tomó fuertes decisiones con el plantel de Boca. No solo que separó a tres jugadores debido a que no los tendrá en cuenta en este segundo semestre, sino que también dejó a las claras cuáles son los indiscutidos. Por eso, vamos a repasar los 4 futbolistas que marcan la columna vertebral del equipo.

Esta nueva etapa del entrenador lleva 9 partidos, entre el Mundial de Clubes, la eliminación en Copa Argentina y los compromisos por el Torneo Clausura 2025. Entre esas tres competiciones muy distintas entre sí, el director técnico diagramó formaciones diferentes pero con un mismo denominador común: 4 piezas fundamentales que no negocia a la hora de los armados tácticos.

Lo cierto es que Leandro Paredes es el primer jugador en la consideración de Russo, donde será titular en todos los encuentros siempre que esté en óptimas condiciones físicas. No es una novedad ya que el mediocampista central es una de las mejores incorporaciones del fútbol argentino en las últimas décadas, a raíz de su inmensa calidad y su trayectoria en los últimos años.

El volante que integra la Selección Argentina desde hace 7 años y se consagró campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América, es una verdadera fija en la mitad de la cancha del Xeneize. Desde su arribo a la institución, el surgido de las divisiones inferiores disputó todos los compromisos, incluso estando al límite por diversas cuestiones musculares.

Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors, durante su reestreno ante Unión de Santa Fe en La Bombonera. (Getty Images)

Claro que hay otros tres protagonistas. Además de Paredes, la columna vertebral la componen: Agustín Marchesín, Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel. No es una opinión, sino que así lo marcan las estadísticas ya que los tres futbolistas mencionados estuvieron presentes en absolutamente todos los partidos que jugó Boca desde que Russo volvió a ser el director técnico.

El arquero está fuera de discusión, es indiscutido para el entrenador y siempre comenzó desde el arranque. Al mismo tiempo, el ex Atlético Mineiro es tan importante que ocupó dos posiciones diferentes en este tramo y algunas veces hasta varió dentro de un mismo cotejo. A su vez, el uruguayo es el único delantero que fue parte de cada compromiso del Xeneize.

Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel, futbolistas de Boca Juniors durante el encuentro ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2025. (Foto: @BocaJrsOficial)

De esta manera, el guardameta, el a veces zaguero central y en otras volante y el atacante charrúa, se suman al campeón del mundo a este grupo selecto dentro del plante. Así las cosas, la conclusión es clara: la columna vertebral de Boca la integran Marchesín, Battaglia, Paredes y Merentiel. Los demás futbolistas, compiten por un lugar dentro del equipo en cada entrenamiento.

