Boca hoy: vuelve Miramón, Advíncula habló de una posible salida, la propuesta a Ayrton Costa para jugar el Mundial 2026 y más

La jornada del sábado 1 de noviembre cuenta con el último entrenamiento de Boca antes de visitar a Estudiantes como principal novedad. Claudio Úbeda concentró al plantel el viernes y ya tiene todo listo para el encuentro del próximo domingo en La Plata.

La sorpresiva vuelta de Ignacio Miramón, la declaración de Luis Advíncula sobre una posible partida y las intenciones de Cabo Verde para que Ayrton Costa juegue el Mundial son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en esta jornada.

Los convocados de Boca para visitar a Estudiantes con la vuelta de Miramón

Las ausencias más relevantes para el equipo de la Ribera son las de Leandro Paredes y Edinson Cavani. El campeón del mundo mirará el partido desde afuera por suspensión (llegó a la quinta amarilla), mientras que el uruguayo sigue sin poder sumarse al grupo por su lesión en el psoas de la pierna derecha.

La gran sorpresa es la vuelta de Ignacio Miramón a la lista de convocados. El volante regresa luego de 11 partidos sin ser citado y estará entre las alternativas de Sifón. Pese a que se marchará en diciembre por la finalización de su préstamo, el ex-Gimnasia podría ir al banco de suplentes.

La nueva propuesta que recibió Ayrton Costa para disputar el Mundial 2026

Es un hecho conocido que dos selecciones nacionales ya clasificadas a la próxima Copa del Mundo 2026, se pelean por Ayrton Costa. El defensor de gran actualidad en Boca, fue coqueteado para tramitar la doble nacionalidad tanto para Paraguay como para Cabo Verde, con el claro objetivo de ser parte del plantel que represente a dichos países en el Mundial del año que viene.

En las últimas semanas se reveló que el zaguero central tiene descendencia paraguaya, por lo que podía hacer uso de la ciudadanía y así estar habilitado para ser convocado por Gustavo Alfaro. En el mismo sentido, también salió a la luz que tiene raíces caboverdeanas ya que su abuelo nació en el pequeño país insular, ubicado al oeste del continente africano. Lo cierto es que, según pudo saber Bolavip, Cabo Verde le hizo la oferta a Costa.

Publicidad

Publicidad

Advíncula habló de la chance de irse a Alianza Lima

En el último mes, desde Perú comenzó a circular la versión de que Alianza Lima desea incorporarlo para el próximo año, dado que al lateral derecho le resta una temporada dentro de su contrato.

A fines de 2026, Advíncula culminará su estadía en el Xeneize, y por el momento no hay indicios de que se renueve su contrato. Pero mientras los rumores lo vinculan con el elenco de su país, en las últimas horas se viralizó un adelanto de la entrevista que brindó en el podcast Enfocados, de Perú.

La posible formación de Boca ante Estudiantes

Boca enfrenta este domingo una parada crucial en La Plata, donde visitará a Estudiantes desde las 16, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El partido es clave para las aspiraciones del Xeneize de mantenerse firme en la lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual. Con ese objetivo, Claudio Úbeda ya tendría definido el equipo titular, con dos modificaciones respecto al último triunfo ante Barracas Central.

Publicidad

Publicidad

Este viernes, el cuerpo técnico ratificó el mismo once que probó en la sesión anterior, confirmando los dos movimientos principales: la baja obligada de Leandro Paredes por suspensión (llegó a la quinta amarilla) y un cambio en la ofensiva.