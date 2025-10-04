Es tendencia:
Los hinchas de Boca piden a Dylan Gorosito en primera tras su golazo en Argentina – Italia del Mundial Sub 20: “Regén de Dani Alves”

El joven lateral derecho convirtió el único gol del partido y los Xeneizes explotaron en las redes sociales.

Por Nahuel De Hoz

Dylan Gorosito, jugador de Boca y autor del gol de Argentina ante Italia por el Mundial Sub 20.
Este sábado por la noche, la Selección Argentina venció 1-0 a Italia por la fecha 3 de la Copa del Mundo Sub 20. Cuando todo indicaba que el partido se iba a ir sin emociones, Dylan Gorosito marcó un verdadero golazo y desató el delirio de los hinchas albicelestes. Sin embargo, al mismo tiempo también generó revuelo en las redes sociales por la poca participación que tiene en Boca.

En un compromiso que cerró la fase de grupos del Mundial disputado en Chile y debido a que hubo muy pocas situaciones de cara a los arcos, parecía que iba a terminar empatado y sin goles. Finalmente, nada eso ocurrió por culpa del lateral derecho que ingresó al campo de juego a falta de media hora, decido a cambiar radicalmente el curso del cotejo y convertirse en figura absoluta.

El prometedor juvenil recibió la pelota a pocos metros del área de Italia y no dudó: encaró, gambeteó 4 rivales, tiró un caño y definió con frialdad ante la salida del arquero europeo. Sin exagerar, convirtió un golazo. Pero claro, no pasó desapercibido en las principales plataformas por los hinchas de Boca, que se quejaron por los pocos minutos que tiene en Primera División.

Luego de convertirse en el jugador más destacado del encuentro disputado en Valparaíso, el talentoso de 20 años rompió el silencio tras la victoria con su tanto. “Estoy muy contento por la victoria y el gol que convertí”, manifestó en primer lugar. Pocos segundos más tarde, amplió: “Le quiero dedicar el gol a mi mamá, a mi hermanita y mi novia que siempre están acompañándome”.

La reacción de los hinchas de Boca al golazo de Dylan Gorosito

Los puntajes de Argentina ante Italia en el Mundial Sub 20: jugador x jugador

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

