Los puntajes de Argentina ante Italia en el Mundial Sub 20: jugador x jugador

Santino Barbi (6): el arquero casi no sufrió y respondió cuando tuvo que hacerlo. Mantuvo la valla invicta, que no es menor, y estuvo a la altura de lo que el arco albiceleste requiere.

Santiago Fernández (6): el polifuncional defensivo cumplió con lo solicitado por Diego Placente. Con criterio cuando pudo avanzar y solidez en su especialidad, no sufrió en ningún momento por su sector y empezó buena parte de los ataques albicelestes.

Valente Pierani (6): discreto partido del primer marcador central de Argentina. Fue opción en cada salida desde el fondo, no sufrió en los duelos aéreos y por lo bajo también se impuso en la gran mayoría.

Tobías Ramírez (6): al igual que su compañero de zaga, cumplió en lo individual. Salvo alguna excepción muy aislada, la dupla defensiva no tuvo complicaciones en su tarea y ganó prácticamente cada pelota dividida con los italianos.

Julio Soler (7): partido de capitán. El lateral que portó la cinta en su brazo, demostró su liderazgo siendo uno de los mejores dentro de la cancha. Con excelentes proyecciones en ataque y muy buenas intervenciones en defensa, el ex Lanús y actual Premier League fue uno de los puntos altos de la noche.

Milton Delgado (7,5): el mejor jugador de la cancha. El volante central manejó los tiempos durante todo el encuentro. De notable noche en la materia defensiva, interceptando alto para que Argentina se mantenga en ataque constantemente y recuperando en los avances rivales, además de ser el dueño de cada salida desde el fondo.

Publicidad

Publicidad

Tobías Andrada (7): gran ladero de Delgado. Jugando por momentos a un costado y en otros varios metros más adelante, se encargó de hacer jugar al equipo y estuvo dentro del lote de los mejores de la jornada. Su amplio repertorio le permite destacarse en varios sectores.

Maher Carrizo (6): alternó buenas y malas, pero se las ingenió para generar peligro y mantener ocupados a los defensores europeos. El crack de Vélez no jugó tan bien como siempre, pero sí cumplió con lo pretendido por Placente y le bastó para aprobar.

Álvaro Montoro (5): el talentoso estuvo lejos de tener su mejor noche. En ningún momento pudo ser el conductor del equipo ni pesar en el último tercio de la cancha como nos tiene acostumbrados. Se sintió su bajón futbolístico y Argentina generó pocas situaciones de gol.

Publicidad

Publicidad

Santino Andino (5): el habilidoso que destaca por sus gambetas impredecibles y enorme desequilibrio, no fue el de siempre. Fue poca su participación en los metros finales del campo de juego y el DT no tardó en reemplazarlo en el complemento.

Alejo Sarco (5): el delantero no pudo pesar y fue bien anulado por los defensores italianos. Rodeado de camisetas azules, el surgido de Vélez prácticamente no tuvo participación de cara al arco rival y su juego estuvo más ligado a los movimientos sin pelota y a pivotear en otras ocasiones para permitir la salida del equipo.

Ingresaron

Dylan Gorosito (7): ganó el partido. Ni bien ingresó al campo de juego, gambeteó 4 rivales, tiró un caño y definió contra un palo ante la salida del arquero. El juvenil de Boca es el responsable directo del triunfo de la Selección Argentina frente a Italia por la fecha 3.

Publicidad

Publicidad

Dylan Gorosito, autor del gol de Argentina ante Italia por el Mundial Sub 20. (Olé)

Ian Subiabre (6): el hombre de River generó peligro en el tiempo que le dio Placente para preocupar a la defensa europea. Aunque alternó buenas y malas, las intenciones le alcanzaron para aprobar con lo justo.

Mateo Silvetti (5): fue realmente poca su interacción con la pelota desde que ingresó a la cancha, pero no desentonó con lo que venía haciendo el equipo anteriormente.

Publicidad

Publicidad

Gianluca Prestianni (5): prácticamente no tuvo grandes participaciones como para aprobar con creces en el rato que estuvo dentro del campo de juego.