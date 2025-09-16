La decisión final de Juan Román Riquelme con el reemplazante del Consejo de Fútbol en Boca

A principios de agosto de este año, Juan Román Riquelme terminó con el Consejo de Fútbol en Boca al interrumpir las labores de Mauricio Serna y Raúl Cascini luego de aceptar sus respectivas renuncias. Los resultados deportivos que tenía el plantel liderado por Miguel Ángel Russo causaron muchísimas críticas por parte de los hinchas y pidieron por el fin del departamento que se encargaba de las decisiones futbolísticas.

El Xeneize comenzó a ganar, y si bien la buena racha se interrumpió con el empate en el Gigante de Arroyito frente a Rosario Central, la búsqueda de los nuevos integrantes del Consejo de Fútbol, o en todo caso tener un mánager, había quedado en stand by. Pero en las últimas horas, el presidente tomó una postura.

Según pudo saber BOLAVIP, no cesó la búsqueda, pero no es un tema prioritario. Eso sí, por el momento continuarán Riquelme y Marcelo Delgado tomando las decisiones futbolísticas y mientras los resultados continúen por la buena senda, continuarían así. Pero, todavía no irán detrás de un mánager, donde habían aparecido las opciones de José Néstor Pékerman y/o Carlos Navarro Montoya.

De esta manera, el Consejo de Fútbol quedó compuesto por el Chelo Delgado a la cabeza, quien seguirá teniendo el aval del máximo ídolo boquense, pero los empleados administrativos Rodolfo Pagani, Gastón Ávila y Leonardo Sauto, continuarán trabajando en el Departamento de Fútbol tras reemplazar a históricos como Jorge Clemente y Gonzalo Núñez que fueron reubicados en Casa Amarilla.

Por otra parte, Claudio Freire y Tomás de Abelleyra se encargan de diversas responsabilidades adicionales además de las que ya tienen en prensa, ya que vienen de trabajar en medios de comunicación y tienen una relación muy cercana al presidente.

Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol. (Foto: Prensa Boca)

Publicidad

Publicidad

Las posturas de Pékerman y Navarro Montoya

Ante un eventual llamado de Juan Román Riquelme para proponerle sumarse al día a día de Boca en la función de mánager, el ex entrenador de la Selección Argentina y de Colombia ya expresó su clara postura. En caso de estar a cargo de la Secretaría Técnica y con Marcelo Delgado como principal ladero, José Néstor Pékerman ve con buenos ojos la posibilidad de reinsertarse en el fútbol en esta nueva función.

A su vez, del lado opuesto la tendencia es muy similar. El arquero que marcó una época en el Xeneize, espera la oferta del presidente para escuchar y negociar las cuestiones futbolísticas. Carlos Navarro Montoya no solo está abierto a una experiencia desde otro rol en el conjunto de la ribera, sino que además fue elogioso en reiteradas ocasiones con la dirigencia que comanda el ídolo.

ver también El duro testimonio de Fernando Gayoso sobre el avance de su enfermedad: “Me cuesta caminar y no puedo mover los brazos”