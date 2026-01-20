Marino Hinestroza dejó sus primeras palabras como refuerzo de Vasco da Gama y desconcertó a Boca: “Qué lindo hubiera sido”

La novela del verano entre Marino Hinestroza y Boca llegó a su final luego de confirmarse que el colombiano seguirá su carrera en Vasco Da Gama. Pero antes de cerrarse la historia definitivamente, el propio delantero le agregó un epílogo. ¿Cómo? Con un nuevo -e inesperado- guiño hacia la hinchada Xeneize: reconoció su deseo de mudarse hacia Brandsen 805.

Sí, mientras en Brasil aguardan por su llegada, e incluso los hinchas de Vasco invadieron sus publicaciones de redes sociales festejando su llegada, Hinestroza apareció por la misma vía para sumarle un último drama a la historia.

“Qué lindo hubiera sido“, fue la respuesta, junto a un emoji de llanto, que el delantero le envió a la periodista argentina Yoana Don, confesa hincha xeneize. El diálogo nació a partir de una publicación en la que ella reconoció “qué lindo le hubiera quedado la de Boquita“. “Habló el protagonista de la novela”, agregó Yoana en Instagram para revelar el chat que mantuvo con Hinestroza.

La respuesta de Hinestroza a una periodista hincha de Boca

Los anteriores guiños de Hinestroza a Boca que no dieron efecto

Pese a su sorpresiva aparición mientras en Vasco le guardan un lugar, las señales de Hinestroza demostrando sus ganas por vestirse de azul y oro no son nuevas. Vale recordar que, a lo largo de las negociaciones que mantuvieron Boca y Atlético Nacional por su pase, fue protagonista de dos gestos previos que supieron ilusionar al público xeneize.

La vieja historia de Hinestroza que había ilusionado a los hinchas de Boca.

El más llamativo fue cuando publicó una historia con tres emoticones que dejaban todo claro: un reloj de arena junto a corazones azul y amarillo. Movimiento que invitó a pensar que su llegada a Boca era un hecho. Más aún si se recuerda lo que su compañero y ex jugador de La Ribera, Jorman Campuzano, había declarado para despedir a Marino: “Ahí les mando para Argentina. Ahí les mando a los de Boca para Argentina. Cuídenlo que es bueno“. También confirmaba una transferencia que finalmente quedó en la nada.

Los detalles de Hinestroza a Vasco Da Gama

Hinestroza será nuevo jugador del equipo carioca a cambio de 6 millones de dólares y firmará contrato por las próximas cuatro temporadas, con opción a extender hasta 2031.

La propuesta de Boca era de 5 millones de dólares por el 80% del pase de Hinestroza. Pese a que quedaban finos detalles para que la cuestión se resuelva, el club brasileño apareció con más dinero sobre la mesa y se puso de acuerdo con Atlético Nacional en cuestión de horas.

En las próximas horas, el extremo viajará desde Colombia rumbo a Río de Janeiro para ponerse a disposición de Fernando Diniz, verdugo de Boca en la final de la Copa Libertadores 2023 con Fluminense. Pero antes de desembarcar, Hinestroza dejó en claro que la frustración por el pase caído no solo genera desilusión en los pasillos de La Bombonera.

