Lo ganó todo con Boca, fue suplente de Riquelme y ahora tiene un restaurante en Colombia

A lo largo de la historia, son bastantes los jugadores que dejaron una huella en Boca a pesar de haber estado mucho o poco tiempo en la institución. Durante la época de gloria bajo la conducción de Carlos Bianchi, pasaron una gran cantidad futbolistas que no lograron tener protagonismo debido a la excelente columna vertebral que tenía el equipo del Virrey que conquistó varios títulos.

Uno de los que estuvo bajo las órdenes del mítico entrenador fue Omar Pérez, que era el suplente de Juan Román Riquelme, por lo que no tuvo demasiado tiempo de juego por obvias razones. Sin embargo, debutó como profesional a los 18 años y se mantuvo en el club durante varias temporadas de manera consecutiva hasta que buscó una salida por falta de minutos.

En talentoso volante ofensivo hizo su estreno como titular en el Clausura 2000 en un enfrentamiento ante Racing que terminó igualado 1-1. Su salida ocurrió tres años más tarde y, luego de pasar por Banfield, México y varios conjuntos sudamericanos, se convirtió en ídolo absoluto en Independiente Santa Fe de Colombia debido a su importancia dentro del campo de juego.

El mediocampista que se retiró en 2019 con el elenco cafetero, poco antes de colgar los botines optó por invertir en el rubro gastronómico. Es por ese mismo motivo que abrió un restaurante llamado Santiago del Estero en la localidad de Chía del departamento de Cundinamarca, ubicado en las afueras de Bogotá. Pero no fue lo único que desarrolló en la nación colombiana…

Omar Pérez durante su estadía en Boca Juniors. (Imago)

A raíz de su extensa trayectoria en el país ya que vistió las camisetas de Junior de Barranquilla, Real Cartagena, Independiente Medellín, Patriotas e Independiente Santa Fe, donde se volvió una leyenda viva, además destinó dinero a una causa social. Es que Pérez también creó una escuela de fútbol que se enfoca en el primer desarrollo de niños en el deporte.

A pesar de que era un habitual integrante del plantel Xeneize, el hecho de jugar en la misma posición que Riquelme lo dejó prácticamente sin lugar. Aunque sumó una buena cantidad de partidos con Bianchi como director técnico tanto en Libertadores como en el ámbito local, el volante habilidoso abandonó el club con un total de 63 partidos disputados y tras haber anotado 6 goles.

Durante su estadía con la camiseta azul y oro, conquistó 4 títulos: Apertura 2000, Copa Libertadores 2000 y 2001, además de la Copa Intercontinental 2000. Luego, en Junior ganó un trofeo nacional, pero en Independiente Santa Fe consiguió: 7 consagraciones domésticas, además de la Copa Sudamericana 2015 y la Suruga Bank correspondiente a esa misma temporada.

De hecho, un dato no menor para resaltar es que es protagonista de una elección ajena a él. Esto se debe a que, en una entrevista en la que seleccionó la mejor habilitación de su carrera, Riquelme eligió una asistencia a Omar Pérez. Otro acontecimiento a destacar es que el Pelado asistió al partido despedida del actual presidente del Xeneize, en junio de 2023 en La Bombonera.

Juan Román Riquelme y Omar Pérez, durante el partido despedida del ídolo en La Bombonera.

Su huella por Boca dejó un saldo positivo y él mismo lo reconoce. “Siempre tengo lindos recuerdos cuando pienso en mi paso por el club. No solo me sirvió como jugador, sino para ser mejor persona en la vida. Todo eso que aprendí, lo trasladé al campo de juego y ahora a los chicos en mi escuela y en los proyectos que tengo”, reveló Pérez en diálogo con Boca Pasión Total.

