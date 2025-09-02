Es tendencia:
Scaloni puede perder 10 jugadores de la Selección Argentina para el partido ante Ecuador: el motivo

Varios nombres de la Scaloneta deberán tener un correcto comportamiento ante Venezuela si es que desean cerrar las Eliminatorias en cancha.

Por Bruno Carbajo

La Selección podría sufrir varias bajas para el cierre de las Eliminatorias.
© GettyLa Selección podría sufrir varias bajas para el cierre de las Eliminatorias.

La Selección Argentina ultima detalles para encarar la última doble fecha de Eliminatorias. El jueves recibirá a Venezuela en el Monumental desde las 21, bajo el marco especial de lo que será el último partido de Lionel Messi por los puntos en tierras albicelestes. Y pese a la carga emocional, varios jugadores tendrán que que cuidarse si es que quieren decir presente ante Ecuador, el próximo martes.

Mientras Lionel Scaloni podrá encarar el armado del equipo en el Monumental sin problema alguno, las alarmas podrían encenderse para pisar Quito. Es que un total de 10 nombres se encuentran al límite de amarillas y podrían perderse el encuentro en caso de ser amonestados.

Las alarmas se encienden cuando los nombres en capilla son varios de los habituales titulares. Allí aparecen Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Thiago Almada, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Nahuel Molina. A su vez, también aparecen Exequiel Palacios, Gio Lo Celso y Gonzalo Montiel, candidatos a sumar minutos. Germán Pezzella es otro de la lista, pero no fue convocado.

Aquel que ya debió pagar una consecuencia similar es Enzo Fernández, quien no recibió el llamado de Scaloni ya que fue sancionado por dos fechas tras ser expulsado contra Colombia.

La Selección Argentina, con varios nombres al límite con las amarillas (Getty).

Debe tenerse en cuenta que, en caso de que alguno de los jugadores que se encuentran límite sea amonestado ante Ecuador, deberá cumplir la fecha de suspensión por acumulación de amarillas en lo que será la primera fecha de las próximas Eliminatorias. Es decir, el castigo no correrá para el Mundial y Copa América.

Días y horarios de la última doble fecha de Eliminatorias de la Selección

  • Argentina vs. Venezuela – 4 de septiembre a las 21 – Estadio Monumental
  • Ecuador vs. Argentina – 9 de septiembre a las 20 – Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil
bruno carbajo
Bruno Carbajo

