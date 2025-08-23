Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Miguel Ángel Russo y una peculiar medida con el 11 de Boca ante Banfield que será inédita en su ciclo como DT

Tras la victoria frente a Independiente Rivadavia, el DT de Boca ultima detalles con vistas a lo que será el duelo ante Banfield, en La Bombonera.

Por Julián Mazzara

Miguel Ángel Russo, DT de Boca.
© Prensa BocaMiguel Ángel Russo, DT de Boca.

Boca viene de ganarle a Independiente Rivadavia y el elenco comandado por Miguel Ángel Russo cortó una racha adversa de 12 partidos sin conocer el triunfo. Fue la sequía más larga en la historia de la institución, y ahora que lograron recuperarse, buscarán seguir cosechando alegrías.

Este domingo, el Xeneize tendrá que recibir a Banfield por la fecha 6 del Torneo Clausura. A lo largo de la semana, el entrenador realizó diferentes pruebas pero no estaba confirmado el equipo que colocaría. Sin embargo, en la práctica de este sábado tomó una decisión que sorprendió a todos, principalmente porque nunca lo había hecho dentro de su tercer ciclo en el club: repitió el la formación.

Sí, Russo quedó conforme con la presentación que tuvo Boca en las tierras mendocinas y para lo que será el compromiso contra el Taladro, a menos de que suceda algún imprevisto, tendrá a los mismos once jugadores saltando al campo de juego de La Bombonera. Por lo tanto, la dupla de ataque volverá a ser conformada por Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Por otra parte, hay que destacar que Carlos Palacios, uno de los jugadores más criticados por la hinchada xeneize, disputará su segundo juego en La Bombonera después de lo que fueron sus polémicas situaciones extrafutbolísticas. En Brandsen 805 fue titular contra Unión, pero ante Racing ni siquiera ingresó. Ahora tendrá revancha.

La formación que Boca tendrá frente a Banfield. (Foto: Prensa Boca)

La formación que Boca tendrá frente a Banfield. (Foto: Prensa Boca)

Lista de convocados de Boca

  • Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.
  • Defensores: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Frank Fabra.
  • Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Williams Alarcón, Malcom Braida y Carlos Palacios.
  • Delanteros: Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Lucas Janson, Exequiel Zeballos, Brian Aguirre y Alan Velasco.
Publicidad

La posible formación de Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Alan Velasco reveló el consejo que le dio Paredes para mejorar su rendimiento en Boca: “Me da mucha confianza”

ver también

Alan Velasco reveló el consejo que le dio Paredes para mejorar su rendimiento en Boca: “Me da mucha confianza”

Marcos Rojo contó la historia completa de su polémica salida de Boca y reveló quién lo marginó porque “ya no tenía la edad”

ver también

Marcos Rojo contó la historia completa de su polémica salida de Boca y reveló quién lo marginó porque “ya no tenía la edad”

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Gabriel Rojas sueña con el llamado de Scaloni para la Selección Argentina
Fútbol Argentino

Gabriel Rojas sueña con el llamado de Scaloni para la Selección Argentina

San Lorenzo vs. Instituto por el Torneo Clausura 2025: ¡Formaciones confirmadas!
Fútbol Argentino

San Lorenzo vs. Instituto por el Torneo Clausura 2025: ¡Formaciones confirmadas!

Los convocados de Boca para recibir a Banfield
Boca Juniors

Los convocados de Boca para recibir a Banfield

La Inteligencia Artificial reveló el resultado de Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura
Boca Juniors

La Inteligencia Artificial reveló el resultado de Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo