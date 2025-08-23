Miguel Ángel Russo y una peculiar medida con el 11 de Boca ante Banfield que será inédita en su ciclo como DT

Boca viene de ganarle a Independiente Rivadavia y el elenco comandado por Miguel Ángel Russo cortó una racha adversa de 12 partidos sin conocer el triunfo. Fue la sequía más larga en la historia de la institución, y ahora que lograron recuperarse, buscarán seguir cosechando alegrías.

Este domingo, el Xeneize tendrá que recibir a Banfield por la fecha 6 del Torneo Clausura. A lo largo de la semana, el entrenador realizó diferentes pruebas pero no estaba confirmado el equipo que colocaría. Sin embargo, en la práctica de este sábado tomó una decisión que sorprendió a todos, principalmente porque nunca lo había hecho dentro de su tercer ciclo en el club: repitió el la formación.

Sí, Russo quedó conforme con la presentación que tuvo Boca en las tierras mendocinas y para lo que será el compromiso contra el Taladro, a menos de que suceda algún imprevisto, tendrá a los mismos once jugadores saltando al campo de juego de La Bombonera. Por lo tanto, la dupla de ataque volverá a ser conformada por Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Por otra parte, hay que destacar que Carlos Palacios, uno de los jugadores más criticados por la hinchada xeneize, disputará su segundo juego en La Bombonera después de lo que fueron sus polémicas situaciones extrafutbolísticas. En Brandsen 805 fue titular contra Unión, pero ante Racing ni siquiera ingresó. Ahora tendrá revancha.

La formación que Boca tendrá frente a Banfield. (Foto: Prensa Boca)

Lista de convocados de Boca

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Frank Fabra.

: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Frank Fabra. Mediocampistas : Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Williams Alarcón, Malcom Braida y Carlos Palacios.

: Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Williams Alarcón, Malcom Braida y Carlos Palacios. Delanteros: Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Lucas Janson, Exequiel Zeballos, Brian Aguirre y Alan Velasco.

La posible formación de Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

