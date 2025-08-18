Es tendencia:
En medio de su mala racha en Boca, los hinchas de un importante club europeo piden a Edinson Cavani como refuerzo

Luego de otro partido decepcionante, ante Independiente Rivadavia, el delantero uruguayo es el sueño del otro lado del Océano Atlántico.

Por Agustín Vetere

Edinson Cavani, delantero de Boca.
Tras 120 días y 12 partidos, Boca Juniors volvió a la victoria este domingo ante Independiente Rivadavia para dejar atrás le peor racha sin triunfos en la historia del club. A pesar de que los tres puntos descomprimieron la situación, quién no pudo aprovechar su tiempo en cancha fue Edinson Cavani.

El delantero uruguayo fue desde el arranque en dupla con Miguel Merentiel, pero fue reemplazado en el comienzo del complemento. Durante sus minutos en partido, el Matador tuvo una chance clarísima para abrir la cuenta y falló de forma insólita al errarle a la pelota en el área chica.

En ese contexto, Cavani dejó atrás los problemas físicos y encadena titularidades. Sin embargo, aún no logra regularidad en el gol, la principal característica que lo llevó a Boca, y la relación con los hinchas se desgasta fallo a fallo.

Pero del otro lado del charco hay otro equipo importante dispuesto a abrirle las puertas. Se trata de Napoli, que acaba de perder por los próximos tres meses a Romelu Lukaku por lesión. El club del sur de Italia le busca reemplazante y los hinchas pidieron por el charrúa.

El campeón de la Serie A perdió a una de sus principales figuras para la defensa del título y la disputa de la Champions League y, por ello, los seguidores napolitanos quieren apostar por un viejo conocido, el sexto goleador histórico de la institución.

Cuentas como @Spazionapoli.it, @arrapatodinapoli y @adelantonapolitano1926 no tardaron en pedir por Cavani. Incluso, Josi Gerardo Della Ragione, alcalde de Bacoli en Napoli, se animó a proponerlo a través de una historia de Instagram.

Los números de Cavani en Napoli

A lo largo de tres temporadas, entre 2010 y 2013, Cavani atravesó uno de sus mejores momentos con la camiseta de Napoli. Fueron 138 compromisos en los que anotó en 104 oportunidades para convertirse en un referente del club. El su paso por la institución levantó la Copa Italia en 2012.

