Tras sus pasos por River y Monterrey, Martín Demichelis es serio candidato para dirigir a un equipo de la Bundesliga

Micho dejó su cargo en Rayados en mayo de este año y desde entonces se tomó un descanso, pero no vería con malos ojos volver al ruedo.

Martín Demichelis
Los ciclos de Martín Demichelis en River y Monterrey tuvieron ciertas similitudes: comenzaron de buena manera, los hinchas llegaron a ilusionarse, luego le bajaron el pulgar pese a los resultados y el foco estuvo puesto en el pobre nivel de juego que mostraban sus equipos, por otro lado, tampoco gustaban sus lecturas de partidos ni mucho menos sus formas. Micho casi no tuvo tiempo para digerir su salida del Millonario ya que pocas semanas después estaba en México para asumir en Rayados.

Fueron años de mucha exigencia, siempre en el ojo de la tormenta y, una vez que salió de Monterrey -en mayo de este 2025- decidió tomarse unos meses para analizar su futuro. Todo indica que el entrenador está listo para volver al ruedo. En las últimas horas apareció en el radar de Borussia Mönchengladbach, equipo que milita en la Bundesliga y no comenzó para nada bien esta temporada. Demichelis es uno de los principales candidatos y, según pudo averiguar Bolavip, daría el visto bueno en caso de ser el elegido.

El duro presente del Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach inició su camino en la Bundesliga con empate en cero ante Hamburgo, luego cayó ante Stuttgart por 1 a 0, mientras que por la tercera jornada perdió feo ante Werder Bremen por 4 a 0 en condición de local. Eso hizo que la directiva tome la decisión de echar al suizo Gerardo Seoane, por lo que en estas horas están en la búsqueda de un entrenador y el nombre de Demichelis está en carpeta. Cabe destacar que Micho pasó unos siete años en el fútbol alemán cuando representó a Bayern Múnich.

El camino de Martín Demichelis como entrenador

Martín Demichelis inició su camino como entrenador en Bayern Múnich II, que vendría a ser el equivalente al equipo de Reserva del conjunto bávaro. Para fines de 2022, en River consideraron que era el entrenador ideal para reemplazar a Marcelo Gallardo, quien dejaba el club luego de más de ocho años.

En Núñez, Demichelis inició con el pie derecho, pero algunos errores en la conducción con el plantel fueron determinantes para que la paciencia de los hinchas se termine. Dirigió al equipo hasta mediados de 2024, en ese periodo obtuvo tres títulos. Entre agosto de 2024 y mayo de 2025 pasó por Rayados de Monterrey, donde no dejó un buen recuerdo.

